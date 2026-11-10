INS: Producția de carne de pasăre a crescut, în septembrie; la carnea de porc, la ovine, caprine și bovine a scăzut

Numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă (producţia de carne – n.r.) au crescut la păsări, iar la bovine, la porcine şi la ovine şi caprine au scăzut, în septembrie 2026 faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior, arată datele publicate, marţi, de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, în perioada de referinţă au fost sacrificate 280.000 de capete de ovine şi caprine, în scădere de la 299.000 de capete, în septembrie anul anterior, în timp ce la bovine s-au raportat 43.000 de sacrificări faţă de 44.000 în aceeaşi perioadă din 2025.

Pe de altă parte, la categoria porcine au fost înregistrate 307.000 de capete sacrificate, în septembrie 2026, faţă de 311.000 în septembrie 2025, iar la păsări numărul de capete a fost de 37,602 milioane (faţă de 31,591 milioane).

În ceea ce priveşte greutate în carcasă, în septembrie 2026, la bovine acesta a fost în scădere până la 7.196 de tone, de la 7.319 de tone, în anul precedent. Acelaşi trend a fost şi la ovine şi caprine (4.077 tone – septembrie 2026 faţă de 4.350 tone – septembrie 2025). La porcine, greutatea în carcasă a scăzut până la 26.393 de tone (de la 27.166 tone).

Pe de altă parte, la păsări producţia de carne a crescut până la 60.635 tone (de la 52.642 tone).

În comparaţie cu luna august 2026, în septembrie numărul sacrificărilor şi greutatea în carcasă au crescut la bovine, la ovine şi caprine şi la păsări, iar la porcine au scăzut.