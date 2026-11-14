INS: Producția industrială a scăzut cu 3,7% în primele nouă luni

Producția industrială a scăzut, în primele nouă luni ale anului, cu 3,7% ca serie brută și cu 3,9% ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, comparativ cu perioada similară a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Industria prelucrătoare a scăzut cu 4,7%, în timp ce producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au crescut cu 1,5%, respectiv cu 0,7%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, a fost mai mică cu 3,9%, din cauza scăderii industriei prelucrătoare (-5,1%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au crescut cu 1,1%, respectiv cu 0,5%.

Potrivit statisticii oficiale, în luna septembrie 2026, producția industrială (serie brută) a crescut față de luna precedentă cu 13,7%, creștere susținută de industria prelucrătoare (+18,9%). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat și industria extractivă au scăzut cu 9,7%, respectiv cu 2,4%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna precedentă cu 2,6%, ca urmare a scăderilor din cele trei sectoare industriale: producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-4,9%), industria extractivă (-4,2%) și industria prelucrătoare (-1,8%).

Față de luna corespunzătoare din anul precedent, producția industrială (serie brută) a scăzut cu 6,1%, ca efect al declinului industriei prelucrătoare (-7,2%) și producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-3,4%). Industria extractivă a crescut cu 5,2%.

Producția industrială, serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, a fost mai mică față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 6,2%, din cauza scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-7,2%) și producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-2,9%). Industria extractivă a crescut cu 5,2%.