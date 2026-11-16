INS: Resursele de energie primară au scăzut cu 8,2%, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, faţă de perioada similară din 2025

Resursele de energie primară au scăzut cu 8,2%, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,3%, faţă de perioada similară din 2025, anunţă Institutul Naţional de Statistică (INS).

Principalele resurse de energie primară, în primele nouă luni din acest an, au totalizat 23,36 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 2,07 milioane tone faţă de aceeaşi perioadă din 2025. Producţia internă a cunoscut o scădere de 5,8% faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, iar importul a fost mai mic cu 10,3%. În scădere a fost şi consumul final de energie electrică, care a cunoscut un recul de 4,1%, comparativ cu primele nouă luni din 2025.

„În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, resursele de energie primară au scăzut cu 8,2%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,3%, faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025. Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, au totalizat 23362,9 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 2073,2 mii tep faţă de perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025. Producţia internă a însumat 11593,6 mii tep, în scădere cu 715,7 mii tep (5,8%) faţă de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, iar importul a fost de 11769,3 mii tep, în scădere cu 1357,5 mii tep (10,3%)”, arată, luni, INS într-un comunicat de presă.

Potrivit datelor INS, în acelaşi interval, resursele de energie electrică au fost de 51501,4 milioane kWh, în creştere cu 172,2 milioane kWh faţă de perioada similară din 2025.

Producţia din termocentrale a fost de 11768,9 milioane kWh, în scădere cu 394,8 milioane kWh (3,2%).

De asemenea, producţia din hidrocentrale a fost de 9864,4 milioane kWh, în creştere cu 998,8 milioane kWh (11,3%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5558,0 milioane kWh, în scădere cu 2484,2 milioane kWh (-30,9%).

INS mai arată că producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, a fost de 4652,8 milioane kWh, în creştere cu 466,7 milioane kWh faţă de perioada 1.I-30.IX.2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 6030,5 milioane kWh, în creştere cu 2069,6 milioane kWh faţă de 2025.

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 35718,5 milioane kWh, cu 4,1% mai mic faţă de perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public s-a redus cu 6,7%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 11,2%.

INS precizează că exportul de energie electrică a fost de 11816,8 milioane kWh, în creştere cu 1296,0 milioane kWh.

În acelaşi timp, consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3966,1 milioane kWh, în creştere cu 393,5 milioane kWh.