Cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare au totalizat 10,076 miliarde de lei în anul 2025, reprezentând 0,52% din Produsul Intern Brut (PIB), din care 0,35% în sectorul privat și 0,17% în sectorul public, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

În anul 2025, din totalul cheltuielilor pentru cele patru sectoare de performanță ale activității de cercetare-dezvoltare, 8,881 miliarde de lei au reprezentat cheltuieli curente (88,1%) și 1,196 miliarde de lei cheltuieli de capital, respectiv 11,9%.

După sursele de finanțare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2025, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 64,9%, urmate de fondurile publice (inclusiv fondurile publice generale universitare), respectiv 24,0%.

Potrivit INS, în anul 2025, după sursele de finanțare destinate activității de cercetare-dezvoltare, fondurile publice au reprezentat 75,3% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare în sectorul guvernamental și 42,4% din cele ale sectorului învățământ superior.

Sursele de finanțare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare provenite din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unitățile din sectorul învățământ superior (47,4%).

Din totalul cheltuielilor pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, 6,814 miliarde de lei au fost efectuate în sectorul mediului de afaceri, 2,354 miliarde de lei în sectorul guvernamental, 897,8 milioane de lei în sectorul învățământului superior și 10,3 milioane de lei în sectorul privat non-profit.

Conform datelor INS, la 31 decembrie 2025, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 52.393 de salariați, în creștere cu 3,6% față de anul 2024, din care 23.948 erau femei, respectiv 45,7%.

Pe sectoare de performanță, 21.695 de salariați lucrau în învățământul superior, 17.680 în sectorul mediului de afaceri, 12.707 în sectorul guvernamental și 311 în sectorul privat non-profit.

La sfârșitul anului 2025, după nivelul de pregătire profesională al salariaților care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare, 46.883 de salariați aveau studii superioare.

Din totalul salariaților implicați în activitatea de cercetare-dezvoltare, 38,5% au avut ca nivel de pregătire studii doctorale și programe postdoctorale, 51,0% au avut studii superioare de licență, master și/sau cursuri și studii postuniversitare și 10,5% alt nivel de pregătire (exclusiv superioară). Dintre salariații cu studii doctorale și programe postdoctorale, 51,6% au fost femei.

În funcție de orele efectiv lucrate, 72,0% dintre salariații care au desfășurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul 2025 au lucrat cu normă întreagă de timp.

Pe categorii de ocupații, în anul 2025, ponderea cea mai mare a salariaților din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători, cu 63,7% din total, respectiv 33.251 de salariați, în creștere cu 1.088 de persoane comparativ cu anul 2024.

Totodată, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 7.809 tehnicieni și asimilați și 11.333 de salariați din alte categorii de ocupații.