INS: România avea peste 500.000 de locuri de cazare turistică la 31 iulie 2026, în creștere cu 7,7%

România avea, la 31 iulie 2026, peste 500.000 de locuri de cazare turistică, în creștere cu 7,7% față de aceeași dată a anului trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Numărul structurilor de primire turistică a ajuns la 16.399, cu 2.074 mai multe (+14,5%) față de 31 iulie 2025, în timp ce capacitatea de cazare a totalizat 500.059 locuri-pat, cu 35.705 mai multe decât în anul precedent. În aceste condiții, capacitatea medie de cazare s-a redus de la 32,4 la 30,5 locuri-pat pe structură.

Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în cazul apartamentelor și camerelor de închiriat, al căror număr a avansat cu 30,3%, până la 6.474 de structuri, în timp ce capacitatea de cazare a acestora s-a majorat cu 32,7%, la 114.900 de locuri-pat.

Hotelurile au concentrat 42,6% din totalul locurilor-pat de cazare turistică, respectiv 212.897 de locuri-pat, repartizate în 1.696 de unități. Numărul hotelurilor a crescut cu 1,6%, iar cel al locurilor-pat cu 0,7% față de anul precedent.

Cele mai multe hoteluri erau clasificate cu trei stele (54,5% din total), patru stele (29,2%) și două stele (11,9%), în timp ce numărul hotelurilor de cinci stele s-a menținut la 51 de unități, nivel identic cu cel înregistrat în 2025.

Apartamentele și camerele de închiriat au reprezentat 39,5% din totalul structurilor de cazare, iar 71,3% dintre acestea erau clasificate cu trei stele.

În ceea ce privește distribuția teritorială, județul Constanța s-a situat pe primul loc după numărul structurilor de primire turistică, cu 2.609 unități, urmat de Brașov, cu 1.553 de structuri, și Suceava, cu 942 de unități.

Totodată, județul Constanța a concentrat 28,5% din totalul locurilor-pat de cazare turistică existente la nivel național, fiind urmat de Brașov, cu 7,6%, și municipiul București, cu 5,8%.

Din totalul de 228.800 de camere existente în structurile de primire turistică, exclusiv camerele din căsuțe, 105.700, reprezentând 46,2%, se aflau în hoteluri.

Pe zone turistice, cele mai multe locuri-pat de cazare au fost înregistrate în stațiunile din zona litorală, exclusiv orașul Constanța, respectiv 135.473, urmate de București și orașele reședință de județ, exclusiv Tulcea, cu 109.881 de locuri-pat, și de alte localități și trasee turistice, cu 107.892 de locuri-pat.

Stațiunile din zona montană au dispus de 93.734 de locuri-pat, cele din zona balneară de 40.437, iar Delta Dunării, inclusiv orașul Tulcea, de 12.642 de locuri-pat.

Datele INS se referă la structurile de primire turistică autorizate sau clasificate, inclusiv apartamentele și camerele de închiriat, care dispun de minimum cinci locuri-pat.

Capacitatea de cazare turistică existentă reprezintă numărul locurilor de cazare din structurile aflate în stare de funcționare la 31 iulie, fără a include paturile suplimentare care pot fi instalate în caz de necesitate.