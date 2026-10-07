INS: Veniturile medii lunare au fost de 10.204 lei/gospodărie în trimestrul II 2026. Cheltuielile au totalizat 8.650 lei

Veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2026, de 10.204 lei pe gospodărie, în creștere cu 8% față de trimestrul I 2026, în termeni nominali, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Comparativ cu trimestrul II 2025, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 7,4%, iar cele pe o persoană cu 10,4%, la 4.222 lei.

Veniturile bănești medii lunare au fost de 9.748 lei pe gospodărie, în creștere cu 8,4% față de trimestrul I 2026, iar veniturile în natură au ajuns la 456 lei, în creștere cu 1,7%.

Salariile brute și alte drepturi salariale au reprezentat principala sursă de venit, cu 7.354 lei lunar pe gospodărie, respectiv 72,1% din veniturile totale. Veniturile din prestații sociale s-au ridicat la 2.005 lei pe gospodărie și au reprezentat 19,6% din veniturile totale.

În mediul urban, venitul total mediu lunar a fost de 11.118 lei pe gospodărie, de 1,2 ori mai mare decât în mediul rural. Pe persoană, venitul mediu a fost de 4.997 lei în urban și de 3.405 lei în rural.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost de 8.650 lei pe gospodărie, respectiv 3.579 lei pe persoană, și au reprezentat 84,8% din veniturile totale. Față de trimestrul I 2026, cheltuielile au crescut cu 635 lei pe gospodărie, iar comparativ cu trimestrul II 2025 au fost mai mari cu 7,6%.

Cheltuielile bănești au fost de 8.279 lei pe gospodărie, în creștere cu 8,2% față de trimestrul I, iar contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost de 371 lei, în creștere cu 2,3%.

Principalele destinații ale cheltuielilor gospodăriilor au fost consumul, în valoare de 4.936 lei lunar pe gospodărie, reprezentând 57% din total, și impozitele, contribuțiile, cotizațiile și taxele, care au însumat 3.159 lei, respectiv 36,5%. Cheltuielile legate de producția gospodăriei au fost de 119 lei, reprezentând 1,4% din total.

În ceea ce privește cheltuielile de consum, produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice au reprezentat cea mai mare categorie, cu 1.581 lei pe gospodărie, respectiv 32% din totalul cheltuielilor de consum. Au urmat cheltuielile pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili, cu 813 lei, cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, cu 390 lei, și cele pentru transport, cu 376 lei.

În mediul urban, cheltuielile totale medii lunare au fost de 9.437 lei pe gospodărie, iar în mediul rural de aproximativ 1,2 ori mai mici. Pe persoană, cheltuielile au fost de 4.241 lei în urban și de 2.881 lei în rural.