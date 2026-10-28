Intotero: Prioritatea mea este ca oamenii să nu mai rămână fără apă

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, s-a aflat luni la barajele Paltinu și Măneciu, pentru o întâlnire de lucru cu reprezentanții instituțiilor responsabile de gestionarea acumulării și de alimentarea cu apă a populației.

Conform unui comunicat al MMAP, în urma întâlnirii, s-a decis constituirea unui grup de lucru interinstituțional, care va stabili calendarul intervențiilor, cu termene și responsabilități clare, și va prezenta, peste două săptămâni, primul raport privind stadiul lucrărilor realizate și intervențiile necesare.

‘Prioritatea mea este ca oamenii să nu mai rămână fără apă. Pentru a preveni repetarea unei asemenea situații, este esențial să îi aducem la aceeași masă pe toți cei implicați: autorități, specialiști, operatori și reprezentanți ai mediului academic. Avem nevoie de dialog, de colaborare și, mai ales, de responsabilitate. Problemele nu se rezolvă prin căutarea vinovaților, ci prin asumarea unor soluții concrete, cu termene clare și responsabilități bine stabilite. Am încredere în profesioniști și cred că doar lucrând împreună putem construi soluții durabile, care să le ofere oamenilor siguranța că nu vor mai trece printr-o asemenea criză’, a declarat ministrul Natalia Intotero, citată în comunicatul postat pe pagina de Facebook a instituției.

La întâlnire au participat președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu, experți din cadrul ministerului, din mediul academic, societate civilă, precum și reprezentanți ai Administrației Naționale Apele Române, Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, Instituției Prefectului – Județul Prahova, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, Exploatării Sistem Zonal Prahova și ai Hidro Prahova.

‘Am cunoscut astăzi oameni extraordinari. Oameni harnici, dedicați și implicați, care, în ciuda salariilor mult prea mici în raport cu responsabilitatea uriașă pe care o poartă, își fac meseria cu demnitate, pasiune și un profund simț al datoriei. Sunt oameni care și-au dedicat ani din viață acestui loc, care cunosc în detaliu fiecare mecanism și care, de multe ori, muncesc departe de ochii publicului, dar în folosul a mii de familii. (…) Cred că avem datoria să le prețuim munca nu doar prin cuvinte, ci și prin condiții de muncă și o salarizare pe măsura responsabilităților. Este o meserie frumoasă, dar și una care cere multă pricepere, seriozitate și devotament. Avem nevoie de tineri care să o descopere, să o îndrăgească și să ducă mai departe experiența acestor profesioniști’, a subliniat ministrul.