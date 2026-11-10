Intotero: România are nevoie de investiţii, de mai multă energie produsă în ţară şi de soluţii pentru reducerea costurilor

România are nevoie de investiţii, de mai multă energie produsă în ţară şi de soluţii care să contribuie la reducerea costurilor pentru cetăţeni, a declarat, marţi, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Natalia Intotero, într-o postare pe Facebook.

„România are nevoie de investiţii, de mai multă energie produsă în ţară şi de soluţii care să contribuie la reducerea costurilor pentru cetăţeni! Aseară, am participat la lansarea oficială a HELLENiQ Renewables în România, alături de Andreas Shiamishis, CEO al HELLENiQ ENERGY, unul dintre cele mai importante grupuri energetice din Grecia”, a scris Intotero.

Potrivit acesteia, vor fi investiţi 1,3 miliarde de euro pentru dezvoltarea energiei regenerabile până în 2030.

„1,3 miliarde de euro până în 2030, investiţii anunţate pentru dezvoltarea energiei regenerabile în ţara noastră. O veste bună pentru economia României, pentru noi locuri de muncă şi pentru consolidarea independenţei energetice! Ca ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, susţin investiţiile care aduc dezvoltare economică, dar şi respect pentru natură şi biodiversitate. Avem nevoie de energie curată, de investiţii responsabile şi de rezultate concrete pentru oameni! Mă bucur că parteneriatul dintre România şi Grecia se consolidează prin proiecte de asemenea anvergură”, a mai arătat Natalia Intotero.