Investitorii, cu ochii ațintiți pe schimbările de politici pe care Donald Trump le va impune

Investitorii urmăresc cu nerăbdare deciziile legate de tarifele vamale pe care Donald Trump le-ar putea lua odată ce va ajunge în Biroul Oval de la Casa Albă, iar acest lucru se vede pe piețele financiare, unde indicele S&P 500, Dow Jones și Nasdaq evoluează practic lateral, cu câștiguri sub 1% de la începutul anului până în prezent, relevă o analiză a analistului eToro, Bogdan Maioreanu, dată joi publicității.

În ciuda unui început de an tensionat, proiecțiile de profitabilitate ale companiilor pot aduce încredere pe piețele financiare, însă evaluările lor actuale îndeamnă la prudență, aceasta este problema. Evaluarea companiilor din indicele S&P 500, de exemplu, a crescut la o medie de peste 23 de ori a câștigurilor lor viitoare, ceea ce este mult peste media istorică. Sezonul de raportări financiare pentru trimestrul al patrulea din 2024, pe care neoficial JP Morgan îl deschide în mod tradițional la mijlocul lunii ianuarie, iar Nvidia îl închide în a doua jumătate a lunii februarie, va clarifica, de asemenea, așteptările companiilor pentru 2025.

Rezerva Federală a SUA, Banca Centrală Europeană și alte bănci centrale vor continua să reducă ratele dobânzilor în 2025, dar este posibil să nu facă acest lucru în primul trimestru al anului, susține Maioreanu.

‘Piața vede o singură reducere a ratei dobânzii de către Fed în acest an, undeva în iunie, un efect normal al incertitudinilor cu privire la măsurile pe care le va lua administrația Trump și impactul acestora asupra economiei. Și asta se întâmplă în pofida declarațiilor lui Trump potrivit cărora ratele dobânzilor sunt prea mari, chiar dacă tot el a criticat și inflația încă ridicată. Acest lucru ar putea genera noi tensiuni cu președintele Fed Jerome Powell, care a rezistat presiunii de a reduce dobanzile în timpul primului mandat al lui Trump. În minuta ultimei ședințe de politică monetară, Fed și-a exprimat îngrijorarea despre cum ar putea arăta mediul economic în acest an din cauza schimbărilor propuse de viitoarea administrație Trump’, consideră analistul.

În cel mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, atunci când au fost întrebați care sunt cele mai mari riscuri externe pentru portofoliile lor, investitorii individuali la nivel global au clasat o potențială recesiune a economiei globale, un conflict internațional și inflația în primele lor trei preocupări, iar ultimele declarații publice ale lui Donald Trump alimentează tocmai aceste temeri.

Și investitorii români resimt aceste incertitudini, 50% dintre aceștia declarând că nu își vor majora portofoliile în primul trimestru al acestui an, față de 47% dintre investitorii intervievați care spun că vor investi mai mult. Cu toate acestea, 59% dintre investitorii individuali la nivel global se așteaptă ca piața bull să continue pe parcursul anului 2025. Totuși, investitorii români sunt și mai optimiști, 76% dintre cei intervievați așteptându-se la acest lucru. Când vine vorba despre ce piețe de acțiuni vor oferi cele mai bune randamente în 2025, 46% dintre investitorii români mizează pe Statele Unite, 37% pe Europa și 24% pe piața chineză.

