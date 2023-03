Ion Sterian: Suntem la start cu gazoductul care ne va transporta gazele din Marea Neagră

După un eșec usturător, care ne-a costat mult, România pare că este, în sfârșit, aproape să beneficieze de gazele naturale din Marea Neagră. Săptămâna trecută, Transgaz, alături de OMV Petrom și Romgaz au făcut penultimul pas pentru ca acest obiectiv să fie realizat.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Income Magazine, Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz, a subliniat importanța pentru România a începerii extracției de gaze din perimetrul Deep Neptun. Alături de alte proiecte de anvergură derulate de Transgaz, acesta va contribui la creșterea securității energetice în următorii ani pentru țara noastră.

INCOME MAGAZINE: Recent ați inițiat o procedură de testare a cererii din partea potențialilor cumpărători ai gazelor care ar urma să fie extrase din perimetrul offshore Neptun Deep din Marea Neagră. Care este rezultatul, a existat interes din partea companiilor?

Fără niciun fel de discuție, procedura a fost un succes. Și nu este vorba doar despre un succes al Transgaz, este un succes al României, pentru că este vorba despre securitatea energetică a țării și despre creșterea calității vieții cetățenilor și dezvoltarea economiei. Succesul acestei proceduri arată că suntem extrem de aproape de luarea de către concesionari a deciziei finale de investiții pentru începerea exploatării gazelor naturale din perimetrele offshore din Marea Neagră.

În cadrul analizei efectuate de SNTGN Transgaz SA s-a constatat că a fost atins pragul minim de capacitate menționat în documentația aferentă Etapei angajante a Procesului de capacitate incrementală pentru punctul de intrare/ieșire în/din SNT,Tuzla. Valoarea cumulată pe toată perioada ofertată a capacității alocate este de 1.32 mld. MWh, mai mare decât pragul minim de 1,32 mld. MWh, iar valoarea cumulată a angajamentelor solicitanților desemnați câștigători este de 2,81 mld. lei, cu 378 mii lei mai mare decât valoarea actuală a creșterii estimate a venitului permis, asociată capacității incrementale oferite în cadrul acestei proceduri (2.81 mld. lei).

Ne aflăm, pentru a patra oară în tot atâția ani, în fața unui moment istoric pentru securitatea energetică regională și pentru cea a României. După finalizarea cu succes a BRUA, după finalizarea cu succes a gazoductului Ungheni – Chișinău, după finalizarea lucrărilor care permit tranzitul în regim de reverse-flow la toate punctele de interconectare și după începerea exploatărilor gazelor de la Marea Neagră din perimetrele de mică adâncime, acum suntem la linia de start a gazoductului Tuzla – Podișor, gazoduct care va permite ca gazele exploatate de către OMV Petrom și Romgaz din Marea Neagră să ajungă în Sistemul Național de Transport și, implicit, în fiecare localitate din România care are acces la rețeaua de gaze naturale.

Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că, prin semnarea în prezența domnului Prim-Ministru, Nicolae-Ionel Ciucă, de către Transgaz, OMV Petrom și Romgaz a contractelor de transport al gazelor naturale încheiate în urma procedurii privind rezervarea de capacitate incrementală în Sistemul Național de Transport (SNT) gaze naturale, având ca obiect alocarea de capacitate incrementală în punctul de intrare/ieșire în/din SNT, Tuzla, facem penultimul pas pentru exploatarea gazelor de la Marea Neagră, gaze care asigură atât independența energetică a României, cât și dezvoltarea economiei și a societății românești.

Crearea unei infrastructuri de transport care să facă legătura între gazele natural disponibile la țărmul Mării Negre și coridorul BRUA reprezintă un proiect de importanță deosebită pentru România în ceea ce privește securitatea energetică, iar semnarea contractelor de transport a gazelor naturale în urma încheierii procedurii de rezervare de capacitate reprezintă condiția principală pentru dezvoltarea acestei infrastructuri.

După cum reiese din procedura derulată de Transgaz, rezervarea de capacitate începe cu toamna anului 2026.

INCOME MAGAZINE: Care va fi capacitatea de transport a „autostrăzii” pregătite de Transgaz?

Cei 9.800 MWh de gaze transportați orar înseamnă un volum anual de aproximativ aprox. 8,1 miliarde metri cubi de gaze care vor intra în SNT.

Conducta a fost proiectată pentru a transporta gaze naturale la o presiune de 63 bar, este telescopică și este formată din două tronsoane. Tronsonul I – Țărmul Mării Negre-Amzacea, în lungime de 32,4 km, va avea un diametru de Ø48” (Dn1200) și capacitate tehnică de 12 mld. mc/an și apoi tronsonul II – Amzacea-Podișor, în lungime de 275,9 km, care va avea un diametru de Ø40” (Dn1000) și capacitate tehnică de 9 mld. mc/an.

INCOME MAGAZINE: Care va fi traseul acestei conducte?

Proiectul constă în construirea conductei de transport a gazelor naturale Tuzla – Podișor, în lungime de 308,3 km, care să facă legătura între resursele de gaze naturale disponibile la ţărmul Mării Negre şi coridorul BRUA, astfel asigurându-se posibilitatea transportului gazelor naturale prin interconectările existente. Traseul acesteia urmează direcția generală de la Sud-Est spre Vest, traversând județele Constanța, Călărași și Giurgiu. Un număr destul de mare de unități administrativ-teritoriale vor fi traversate de această conductă, este vorba despre 42 de UAT-uri, dintre care 9 se află în județul Constanța, 19 în județul Călărași și 14 în județul Giurgiu.

INCOME MAGAZINE: Cum stă compania cu realizarea infrastructurii necesare transportului viitoarelor cantități de gaze extrase din MareaNeagră? La cât se ridică investițiile?

Valoarea actuală estimată a proiectului este de aproximativ 478 milioane de euro (cu TVA). Pentru această investiție strategică Transgaz a depus o aplicație de finanțare nerambursabilă din Fondul de Modernizare împreună cu alte 5 proiecte de infrastructură pentru transportul gazelor naturale. Prin această investiție se realizează interconectarea cu Coridorul Transbalcanic, coridor pentru care este asigurată curgerea bidirecțională pe teritoriul României și, de asemenea, conectarea la Coridorul Vertical din care face parte conducta BRUA. Se creează o conectare între sursele noi de gaze naturale din Marea Neagră și din bazinul Mării Caspice cu Coridorul Transbalcanic și Coridorul Vertical.

Astfel, demonstrăm că niciun instrument de finanțare nerambursabilă nu rămâne nevalorificat, fiind atenți cu capitalurile proprii ale companiei. Operatorul tehnic și de sistem, SNTGN Transgaz SA, s-a pregătit din timp pentru acest proiect și a semnat cu câștigătorul licitației contractul de execuție, urmând ca din 27 martie să înceapă predarea amplasamentului, care va dura până în 20-25 aprilie 2023, în funcție de condițiile meteorologice.

INCOME MAGAZINE: Proiectul BRUA intră în a doua etapă de dezvoltare. Ce înseamnă ea și când se va finaliza?

Proiectul BRUA – Faza II, a fost inclus de către Comisia Europeană pe lista proiectelor de interes comun. Toate Proiectele de Interes Comun (PCI) fac obiectul unor proceduri simplificate de acordare a autorizaţiilor şi sunt eligibile pentru sprijin financiar prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE)/ Connecting Europe Facility (CEF).

Spre deosebire de BRUA – Faza I, care este considerat un proiect de Securitate a Aprovizionării (Security of Supply-SoS), BRUA Faza II este considerat un proiect comercial, iar Decizia Finală de Implementare se va lua doar dacă proiectul este comercial viabil. Faza II a Proiectului BRUA constă în realizarea următoarelor obiective:

conductă Recaş–Horia 32” x 63 bar în lungime de aproximativ 50 km;

amplificarea celor trei staţii de comprimare (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa) prin montarea unui agregat suplimentar de comprimare în fiecare staţie;

amplificarea staţiei de măsurare gaze existente SMG Horia.

Implementarea Proiectului BRUA – Faza II are drept rezultat asigurarea posibilității fizice de curgere bidirecțională permanentă între interconectările cu Bulgaria și cu Ungaria, asigurându-se următoarele capacităţi de transport gaze naturale: capacitate de transport spre Ungaria de 4,4 mld. mc/an, respectiv de 1,5 mld. mc/an spre Bulgaria. Proiectul BRUA – Faza II este cuprins în Planul de dezvoltare a SNT pe următorii 10 ani, are o valoare de 75 milioane de euro. Are proiectul tehnic finalizat și documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire finalizată și depusă la Autoritatea Competentă.

INCOME MAGAZINE: Într-o discuție mai veche ne spuneați că și pentru etapa a doua veți derula un proces de rezervare de capacitate. În ce stadiu sunteți cu această procedură?

Având în vedere că după construirea conductei Turkish Stream 2 în Bulgaria și Serbia, care a devenit operațională de la 01.01.2021, conductele de pe Coridorul Transbalcanic au devenit nefuncționale, Transgaz a trecut la transformarea prin investiții cu forțe propriia acestor conducte pe reverse flow și astfel s-au creat premisele transportului gazelor naturale pe Coridorul Sudic și prin conducta T2 cu o capacitate de 14 mld. mc/an, din Azerbaidjan, LNG din terminalele din Turcia și Grecia. În data de 9 martie 2023, reprezentanți ai operatorilor de transport și sistem din Azerbaidjan, Bulgaria, Ungaria și Slovacia s-au întâlnit la București cu Transgaz, pentru a stabili metodologia de rezervare de capacitate pe acest acest nou coridor creat, care practic este un Nabucco 2.

INCOME MAGAZINE: În acest moment se transportă gaze prin BRUA?

Da, bineînțeles! Este funcțională BRUA – Faza II începând cu data de 1.12.2020 și a transportat și transportă gaze naturale atât prin preluarea celor din import în regim de tranzit către Ungaria și alte state, cât și pentru asigurarea necesarului României. Dacă nu se construia gazoductul BRUA și infrastructura de gaze, pe măsura declinului producției de gaze naturale onshore, azi eram într-o situație mai puțin plăcută pentru că nu aveam infrastructura de import a gazelor naturale.

În funcţie de strategiile de dezvoltare ale judeţelor, ale regiunilor şi a economie iromâneşti, BRUA – Faza I permite asigurarea cu gaze naturale pentru susţinerea politicilor industrial și investiţiilor din ţara noastră. Avantajul este că mediul de afaceri şi comunităţile locale vor avea acces la gazul natural necesar pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor şi pentru dezvoltare economică, în condiţii de predictibilitate.

Capacitatea transportată în prezent prin gazoductul BRUA – Faza I asigură un grad de încărcare a conductei de transport de peste 90%.

Interconectorul BRUA reprezintă o etapă esențială în dezvoltarea Sistemului Național de Transport a gazelor naturale. Odată cu punerea lui în funcțiune, România este conectată la culoarele regionale de transport și poate să-și asigure aprovizionarea cu gaze naturale din noi surse, ceea ce va satisface într-o măsură mai mare cererea existentă pe piața internă și va conduce la un nivel mai ridicat de predictibilitate și securitate energetică pentru consumatorul român. Vedem cât de vulnerabile sunt țările la modificările de fluxuri internaționale de gaze naturale. De aceea, capacitățile de transport reprezintă un element important în asigurarea securității energetice.

INCOME MAGAZINE: Ce ne puteți spune despre diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale?

Ţinând cont de perspectiva materializării unor noi proiecte care vizează diversificarea rutelor de transport gaze naturale din Regiunea Mării Caspice înspre Europa Centrală, precum şi a unor noi surse de gaze naturale în perimetrele offshore din Marea Neagră, TRANSGAZ a construit și pus în funcțiune gazoductul BRUA – Faza I, un nou coridor de transport gaze naturale care să asigure valorificarea volumelor de gaze aferente acestor surse pe piaţa românească şi europeană şi posibilitatea curgerii fizice bidirecţionale permanente pe interconectările cu Bulgaria şi Ungaria.

Pentru că am vorbit despre gazele din Marea Caspică și LNG din terminalele din Turcia și Grecia vreau să vă spun că Transgaz, alături de operatorii de transport gaze naturale din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, au propus la data de 1 octombrie 2022 o inițiativă pentru transportul gazelor naturale prin rețelele integrate de transport a gazelor, care permite în etapa 1, prin lucrările de reverse-flow, transportul a până la 5 miliarde mc/an din Turcia și Grecia către Europa de Est, Centrală și de Vest. În etapa a 2 a, după finalizarea de către Bulgartransgaz, operatorul de transport și sistem gaze naturale din Bulgaria, a execuției celor 63 km de conductă pentru preluarea gazelor naturale din zonele amintite, capacitatea de transport gaze naturale va crește până la 15 miliarde mc/an.

Propunerea Transgaz, Bulgartransgaz, FGSZ și Eustream survenea în timp ce liderii Bulgariei, Greciei, României și Azerbaidjanului, precum și președinta Comisiei Europene, participau la inaugurarea interconectorului de gaze dintre Bulgaria şi Grecia, sistem prin care și România va avea asigurată conectarea la aprovizionareacu gaze pe verticala sud-nord. Personal am susținut de nenumărate ori în cadrul forurilor internaționale și europene necesitatea ca acest interconector Grecia-Bulgaria să fie finalizat cât mai repede.

Am fost deosebit de bucuros să văd reacția Președintei Comisiei Europene, doamna Ursula von derLeyen, care a salutat inițiativa noastră de a extinde cooperarea Uniunii Europene cu Azerbaidjan. De altfel, în scrisoarea transmisă, doamna Ursula von derLeyen a subliniat importanța acestui demers în condițiile în care, în iulie 2022, UE și Azerbaidjan au încheiat un Memorandum de Înțelegere în domeniul energiei care va ajuta Europa să pună capăt dependenței de gazul rusesc.

În prezent, România are numeroase opțiuni pentru a-și asigura independența din punct de vedere gazier: gazul poate să vină fie pe Coridorul Vertical, fie prin Coridorul Transbalcanic, fie prin BRUA. Avem acces la gazele din Marea Caspică, dar și la gazul natural lichefiat din terminalele de LNG din Turcia sau din Grecia.

INCOME MAGAZINE: Ce investiții noi veți demara anul acesta și care este valoarea lor?

Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, Transgaz și-a asumat prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale (PDSNT) pe următorii 10 ani, un amplu program investiţional, cu proiecte de investiții estimate la aproximativ 3,2 miliarde euro, investiții care permit alinierea SNT la cerinţele de transport şi operare europene, la cele ale Acordului Verde European privind decarbonizarea. Transgaz este preocupat de extinderea și modernizarea infrastructurii existente prin potențialul integrării hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în sistemul de transport gaze naturale. În acest sens, am semnat cu Banca Europeană pentru Investiții (BEI) un Acord privind furnizarea de servicii de consultanță pentru elaborarea și dezvoltarea unei strategii de decarbonizare a rețelei de transport gaze naturale din România.

PDSNT 2022-2031 a fosta probat de ANRE prin Decizia nr.1944/01.11.2022 și este postat pe site-ul companiei. Dintre proiectele majore putem aminti în principal: BRUA Faza II; Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul MăriiNegre; Amplificarea coridorului de transport bidirecţional Bulgaria – România – Ungaria – Austria (BRUA-Faza III); Dezvoltarea-Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturaleîn zona de Nord-Vest a României; Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România – Bulgaria pe direcția Giurgiu – Ruse; Interconectarea România – Serbia; Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale; Modernizare SMG Isaccea 2 și 3 și SMG Negru Voda 2 și în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2 și respectiv T3.

Pe lângă proiectele majore amintite, în Programul de Modernizare și Dezvoltare Investiții pentru anul 2023 și a estimărilor pentru perioada 2024-2025 sunt cuprinse și investiții în dezvoltări ale SNT în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 actualizată, cu o valoare estimată de 536 milioane euro, investiții care să asigure extinderea Sistemului Național de Transport în zone cu sisteme de distribuție nou înființate. Unele dintre acestea sunt declarate proiecte de importanță națională: Conducta de transport gaze natural Sighetu lMarmației – Borșa (recepționată); Conducta de transport gaze natural Prunișor – Orșova – Băile Herculane – Jupa; Conducta de transport gaze natural Lugasu – Huedin; Conducta de transport gaze natural Ghergheasa – Focșani; Conducta de transport gaze natural Tetila Horezu – Râmnicu Vâlcea; Conducta de transport gaze natural Ghercești – Jitaru; Conducta de transport gaze natural pentru alimentarea CET Mintia.

Alte lucrări de investiții sunt: Conducta de transport gaze naturaleTg. Neamț – Băltășești, Jud. Neamț; Conducta de transport gaze natural Deta – Moravița, Jud. Timiș; Conducta de transport gaze natural Vernești – Mărăcineni – Poșta Câlnău, Jud. Buzău, Etapa II – Mărăcineni – Poșta Câlnău; Conducta de transport gaze natural Vladimirescu – Lipova; Conducta de transport gaze natural Segarcea – Băilești – Calafat; Alimentarea cu gaze naturale a orașuluiBorsec; Alimentarea cu gaze naturale a localităților de pe direcțiile de consum Moinești – Asau și Mihăileni – Lunca de Sus, situate în zona ADI “Trotus Gaz Palanca”, județele Bacău și Harghita; Alimentarea cu gaze naturale a localităților de pe direcțiile de consum Scânteia – Deleni și Petrești – Costuleni, situate în zona ADI “PLAIURILE JIJIEI”, judetul Iași; Alimentarea cu gaze naturale a localităților Praid, Lupeni, Corund și Atid, situate în zona ADI GORDON TARNAVA, judetul Harghita; Conducta de transport gaze naturale DN 400/DN 300 SRM Timișoara I – SRM Timișoara III; Conducta de transport gaze naturale DN 500 Plătărești – Bălăceanca; Conducta de transport gaze naturale DN 250 Techirghiol – Ovidiu; Conducta de transport gaze naturale DN 600 Mihai Bravu – Siliștea.

Transgaz este angrenată în dezvoltarea mai multor proiecte de investiții strategice, constând în realizarea de gazoducte pentru transportul gazelor naturale, investiții care confirm anvergura regională a companiei (gazoductul Ungheni -Chișinău; BRUA – Faza I, Dezvoltările în partea de Nord-Est a țării) și rolul ei de primă multinațională românească având capital majoritar de stat.

La inițiativa Transgaz, în aprilie 2022, s-a semnat între operatorii de transport și sistem (OTS) gaze naturale din România (Transgaz), Polonia (Gaz-System), Ungaria (FGSZ) și Slovacia (Eustream) un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea regională a unei rețele de hidrogen, inițiativa fiind deschisă și pentru alți OTS.

Obiectivul comun al acestor proiecte îl reprezintă consolidarea rolului României în sectorul gazier european, regional.Această consolidare înseamnă și creșterea calității vieții cetățenilor și creșterea atractivității pentru investitori, care vor avea acces la o rețea modernizată de gaze naturale, într-o țară cu resurse bogate și cu opțiuni suficiente pentru aprovizionarea cu gaze naturale. Cu alte cuvinte, România devine nu doar independentă energetic, ci și cu un sector gazier, motor al dezvoltării durabile.

Alinierea strategiei de dezvoltare a companiei la strategia energetică națională și la cea europeană reprezintă pentru Transgaz atât o necesitate cât și o oportunitate de a participa la proiecte viitoare de investiții în plan național, regional și european. Compania având o vastă expertiză profesională în proiectarea, organizarea, implementarea și dezvoltarea de proiecte strategice de investiții în infrastructura de transport gaze naturale, specialiști cu înaltă calificare în acest domeniu, capabilitate și capacitate managerială, are forța, determinarea și curajul necesar asumării responsabile în fața unor potențiale provocări privind noi investiții în acest domeniu și, de ce nu, și în domenii de activitate conexe.

Prin investițiile realizate de Transgaz, investiții strategice susținute de Guvernul României, țara noastră a contribuit activ și în mod responsabil la consolidarea securității energetice europene și regionale.

INCOME MAGAZINE: Ați semnat recent un acord cu Fondul de Investiții al Inițiativei celor 3 Mări pentru realizarea unor investiții în pregătirea infrastructurii de transport a gazelor pentru introducerea hidrogenului. Despre ce este vorba?

Securitatea energetică în regiunea celor Trei Mări nu a avut niciodată o importanță mai mare. Avem nevoie de o infrastructură energetică la cele mai înalte standarde pentru a continua dezvoltarea economiilor noastre. Până în prezent, regiunea a avut cea mai rapidă creștere economică din UE. Transgaz este interesată să dezvolte proiecte strategice de infrastructură de gaze naturale în România, care să contribuie la securitatea energetică și la tranziția către neutralitatea emisiilor de carbon. O asociere cu Fondul de Investiții al Inițiativei celor Trei Mări, care are ca obiectiv accelerarea dezvoltării economice și sporirea conectivității și cooperării în întreaga regiune a Mării Baltice, Mării Negre și Mării Adriatice, ar fi un pas important în atingerea obiectivelor Transgaz.

Acordul privind Foaia de parcurs,pe care l-am semnat în marja Forumului Internațional de la Davos, recunoaște importanța strategică și economică a investițiilor în infrastructura de gazoducte din România. Având în vedere rezervele interne extinse de petrol și gaze naturale ale României, se anticipează că investițiile suplimentare în infrastructura de transport al gazelor naturale vor stimula dezvoltarea economică în regiune, sprijinind în același timp securitatea energetică europeană și tranziția energetică în regiunea celor Trei Mări.

Transgaz și 3SIIF au convenit anterior să dezvolte în comun proiecte de infrastructură gazieră pregătită pentru hidrogen în România, prin intermediul unor noi societăți mixte de proiect.Valoarea totală a proiectelor se estimează a fi de până la 626 milioane de euro și, după finalizare, acestea vor fi vândute către Transgaz. De îndată ce se va realiza acest lucru, compania va deține și va opera activele proiectelor în conformitate cu legislația română aplicabilă.

INCOME MAGAZINE: Anul trecut a fost unul al profiturilor record pentru companiile din piața de energie. Datele financiare ale Transgaz ce indică din acest punct de vedere?

Transgaz ocupă azi a 4-a poziție în topul OTS din Uniunea Europeană după numărul km de rețea gestionați și este de peste 15 ani o companie listată la Bursa de Valori București, o companie în care modelul de guvernanță corporativă funcționează cu succes. Performanțele managementului Transgaz poartă amprenta investițiilor realizate, investiții strategice pentru creșterea securității energetice a României și a Uniunii Europene.

Datele financiare ale societății reflectă în principal profilul său de afaceri solid în calitate de concesionar și operator al rețelei de transport gaze naturale din România. Societatea a înregistrat în anul 2022 o creștere a profitului din exploatare cu 19% față de anul 2021, determinată în principal de veniturile suplimentare asigurate de creșterea gradului de utilizare a capacității de transport a gazoductului BRUA și de menținerea unui control strict și eficient al costurilor pentru asigurarea unui grad ridicat de profitabilitate. Profitul net a crescut cu 96% comparativ cu anul 2021, creștere datorată în principal de înregistrarea unor venituri financiare excepționale non-cash.

Prin investițiile realizate, fie că este vorba despre gazoductul BRUA – Faza 1, despre dezvoltările SNT din diferitele zone ale țării, sau despre proiectul gazoductului care permite exploatarea resurselor de la Marea Neagră, Transgaz a înțeles să vină în sprijinul consumatorului român, asigurând securitatea energetică la nivel național și regional. Toate aceste investiții, dar și multe altele, cărora li se adaugă și gazoductul Ungheni – Chișinău, fiind de natură să contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor, să permit dezvoltarea economiilor locale și a celei naționale, oferind standard ridicate de calitate pentru multe dintre unitățile medicale, de învățământ, lăcașuri de cult și chiar pentru mulți operatori economici care au avut, astfel, acces la gaze naturale.

Cu o îndelungată tradiţie în România, transportul gazelor naturale reprezintă o activitate strategică pentru economia naţională. Performanţa acestei activităţi a crescut an de an prin munca, pasiunea şi profesionalismul celor care şi-au desfăşurat activitatea în acest domeniu și au contribuit la ceea ce TRANSGAZ este azi – o companie responsabilă, o companie a viitorului, o companie în care modelul de guvernanță corporativă funcționează cu succes, aduce valoare adăugată și transparența necesară pentru a întări gradul de încredere al părților interesate în managementul și performanța companiei.

Companie deschisă spre dialog şi bune practici corporative, SNTGN TRANSGAZ SA este astăzi un brand autohton de succes, o companie care crede în valorile sale organizaţionaleşi care investeşte permanent în educaţiaşi dezvoltarea profesională a resursei umane de care dispune.

Garantul nostru pentru reușită în fața provocărilor și constrângerilor contextului extern și intern în care compania funcționează și va funcționa, îl constituie liantul dintre strategiile de administrare și expertiza și experiența profesională a resursei umane angajate pentru operaționalizarea acestor strategii.