Italia ar putea modifica taxa la plecare impusă persoanelor înstărite care părăsesc țara

Meta a primit o amendă usturătoare în Italia pentru accesarea de către Facebook a fotografiilor fără consimțământ ‘specific’
Eurostat: Emisiile de gaze cu efect de seră generate de economia UE au scăzut cu 0,5% în trimestrul doi din 2026
Cererea de argint va scădea cu 5% anul acesta, pe fondul diminuării achizițiilor de bijuterii
Marinescu (BNR): Corectarea dezechilibrelor macroeconomice trebuie însoțită și de măsuri care să asigure reluarea creșterii economice
ONRC: 12.957 de firme și-au suspendat activitatea în primele nouă luni din 2026
Ministrul Dezvoltării anunță un program de investiții pentru UAT-urile care se vor comasa voluntar
Luca Niculescu: România a câștigat definitiv litigiul privind proiectul de la Roșia Montană
Oferta mondială de petrol va depăși cererea în ultimul trimestru din 2026, estimează AIE
INS: Producția industrială a scăzut cu 3,7% în primele nouă luni
Eurostat: Irlanda și România au avut cele mai puternice creșteri economice din UE în T3
Profit de 334,3 milioane lei înregistrat de Fondul Proprietatea în primele 9 luni din 2026
România a recuperat o parte semnificativă din decalajul de dezvoltare față de economiile europene, prin PIB
Ministrul Finanțelor: Un trimestru bun nu înseamnă că dificultățile au trecut, arată că direcția este corectă
AUR cere dezbatere parlamentară privind introducerea RO Wallet și garanții pentru protecția datelor personale
Fritz, despre reforma administrativ-teritorială: Ce vedem de la PSD este un jonglaj prin care vor să ne hipnotizeze pe toți
Fritz: Ne vom folosi de toate pârghiile care ne stau la dispoziție pentru a evidenția toxicitatea politicilor PSD
Nicușor Dan: La Consiliul European s-a vorbit despre riscurile pe care inteligența artificială le poate crea
România caută parteneri în Qatar pentru proiecte în energie, infrastructură portuară, turism, transporturi și digitalizare
Nicușor Dan: S-a stabilit de principiu că e util ca Europa să ia parte la discuțiile cu privire la războiul din Ucraina
Bolojan: PSD a vrut puterea, dar pare că nu este capabil să își asume guvernarea în interesul țării
Fifor: Bugetul pe 2027 trebuie să fie un instrument de dezvoltare economică, de susținere a investițiilor și de protejare a nivelului de trai