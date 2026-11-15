Italia ar putea modifica taxa la plecare impusă persoanelor înstărite care părăsesc țara

În bugetul pe 2027 anunțat luna trecută de premierul Giorgia Meloni este prevăzută o taxă de 26% pe profiturile nerealizate de persoanele fizice care dețin investiții financiare în valoare de cel puțin 800.000 euro și își transferă peste hotare domiciliul fiscal.

Persoanele care au participat la întâlnirea de la Roma a asociațiilor de afaceri privind bugetul pe 2027 au spus că ministrul a anunțat că există amendamente la această taxă, dar nu au dat detalii suplimentare.

Conform consultanților financiari ai persoanelor bogate, așa numita ”taxă la plecare” ar afecta atractivitatea Italiei pentru clienții lor, în contrast cu eforturile predecesorilor lui Meloni de a atrage persoane înstărite prin reduceri generoase de taxe.

În plus, Italia a atras critici extinse din partea sectorului financiar pentru taxele mai ridicate impuse băncilor și companiile de asigurări în 2027.

Joi, cel mai mare creditor italian, Intesa Sanpaolo, a criticat puternic măsurile, spunând că acestea ar putea determina BCE să ceară băncilor italiene să-și reducă expunerea la datoria suverană.