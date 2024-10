Italia: Guvernul apelează la bănci şi companii de asigurări pentru finanţarea bugetului

Guvernul premierului italian Giorgia Meloni se bazează pe bănci şi companii de asigurări pentru a ajuta la finanţarea a 3,5 miliarde de euro din bugetul său, conform noului plan menit să-i mulţumească pe votanţi, transmite Bloomberg.

Cea mai mare parte a sumei va fi obţinută în urma amânării deducerilor fiscale pentru bănci, le-a spus jurnaliştilor ministrul de Finanţe Giancarlo Giorgetti. Adjunctul său, Maurizio Leo, a explicat că amânarea deducerii va fi valabilă în 2025 şi 2026.

Analiştii apreciază că decizia nu va afecta probabil foarte mult profitabilitatea băncilor, deşi Giorgetti a numit măsura „semnificativă”.

„Aşa cum am promis, nu vor fi noi impozite pentru cetăţeni. Suma de 3,5 miliarde de euro de la bănci şi companiile de asigurări va fi alocată către îngrijirea sănătăţii şi sprijinirea celor mai vulnerabili”, a scris Meloni într-o postare pe platforma X.

Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione.

