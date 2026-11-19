Italia intenţionează să investească peste şase miliarde de euro în următorii ani pentru consolidarea capacităţilor de apărare împotriva ameninţărilor hibride, inclusiv atacuri cibernetice şi alte acţiuni care vizează infrastructurile critice, a declarat miercuri ministrul Apărării, Guido Crosetto, în faţa parlamentarilor, transmite Reuters.

Potrivit ministrului, aproape două miliarde de euro vor fi alocate în perioada 2026–2028 pentru dezvoltarea capacităţilor de contracarare a ameninţărilor hibride, o creştere de aproximativ 40% faţă de precedentul interval de trei ani.

Cheltuielile anuale destinate acestui domeniu au crescut semnificativ în ultimii ani, de la 126 de milioane de euro în 2019 la 557 de milioane de euro în 2025, reflectând importanţa tot mai mare acordată securităţii cibernetice şi protejării infrastructurilor strategice.

Valoarea totală a investiţiilor ar urma să ajungă la aproximativ şapte miliarde de euro dacă sunt incluse şi fondurile destinate tehnologiilor relevante din cadrul programului Global Combat Air Programme (GCAP), prin care Italia, Marea Britanie şi Japonia dezvoltă un avion de luptă de nouă generaţie.

Anunţul vine după ce Italia şi alte state europene s-au confruntat, în ultimele săptămâni, cu alerte false şi atacuri cibernetice care au vizat supermarketuri, bănci de sânge, sisteme de control al traficului aerian şi instituţii media.

Ameninţările hibride combină metode convenţionale şi neconvenţionale, precum atacurile informatice, dezinformarea şi sabotajul, pentru a perturba funcţionarea instituţiilor şi a infrastructurilor esenţiale, fără a implica neapărat un conflict militar deschis.