Iulia Zamfir, Group HR Manager One United Properties: Depunem toate eforturile pentru a le asigura angajaților noștri o experiență în sine, nu doar un loc de muncă

Deși One United Properties este o organizație tânără, și-a format o cultură organizațională solidă, cu valori bine definite, care susține dezvoltarea rapidă prin care a surprins mediul de business românesc. Ce eforturi presupune o creștere accelerată în ceea ce privește strategia de resurse umane, cum s-a ajuns la un asemenea nivel într-un timp relativ scurt, dar și care sunt marile beneficii de care se bucură angajații companiei ne-a explicat Iulia Zamfir, Group HR Manager One United Properties.

Income: Cum ați caracteriza cultura organizațională a One United Properties?

Iulia Zamfir: One United Properties este o companie care s-a remarcat în piața de real estate datorită dezvoltărilor mixte, bazate pe eficiență energetică, practici sigure de construire și design modern. În spatele brand-ului One regăsim ecosistemul unui business complex, dar la fel ca în cazul tuturor companiilor prospere, un aspect valoros este reprezentat de capitalul uman care contribuie prin activitatea desfășurată la atingerea obiectivelor acesteia.

Cultura organizațională se bazează pe valori și principii de lucru comune ale angajatului și angajatorului, cum ar fi încrederea și respectul reciproc, comunicarea eficientă, proactivitatea și respectarea angajamentelor de ambele părți. Unul dintre criteriile după care ne ghidăm este cel al parteneriatelor pe termen lung, relația dintre angajat și angajator fiind unul dintre acestea. De aceea ne dorim ca pentru colegii noștri, One să nu reprezinte doar angajatorul ce îi asigură venitul lunar, ci locul unde se simt apreciați și pot evolua profesional, având, totodată ocazia să petreacă timp de calitate alături de echipă. Așa cum pentru clienții și investitorii noștri, am dovedit că suntem un partener de încredere, și în calitate de angajator One este o companie pe care te poti baza, ce îți oferă stabilitate și te susține în dezvoltarea profesională prin intermediul training-urilor și cursurilor oferite. Mediul de lucru este dinamic, asigurând o expunere profesională destul de vastă, pe care dacă vei fi deschis să o valorifici, vei avea numai de câștigat din punct de vedere al evoluției ca specialist în domeniul în care activezi și al cunoștințelor și competențelor pe care le poți dobândi.

Income: Cum se deruleaza procesul de recrutare și ce instrumente folosiți?

Iulia Zamfir: În funcție de planurile de dezvoltare ale companiei, încercăm să previzionăm și necesarul de personal și cum va arăta structura departamentelor, procesele de recrutare desfășurându-se intern, cu ajutorul Departamentului de Resurse Umane. Stabilim strategia și derularea proceselor de recrutare, astfel încât colegul nou venit să aibă timp să se acomodeze cu mediul organizațional, să înțeleagă modelul de business și să își însușească informațiile și procedurile de lucru, pentru a putea apoi să își gestioneze cât mai autonom activitatea. Recrutăm, în general, poziții de tip white collar, iar majoritatea proceselor de selecție se desfășoară deoarece dezvoltăm echipa, și într-o proporție mult mai mică pentru înlocuirea colegilor cu care am încheiat colaborarea. Acest aspect ne face să ne mândrim cu o rată redusă a turnoverului de personal, în ultimii trei ani procentul fiind în scădere de la un an la altul. Utilizăm strategia de recrutare ca pe un instrument de construire a viitorului capital uman și de consolidare a echipei existente și suntem adepții proceselor de recrutare adaptate fiecărui tip de rol și a selecției riguroase a candidaților. În funcție de caracteristicile fiecărei poziții vacante, utilizăm atât instrumentele specifice recrutării pasive, cât și cele ale recrutarii active, îmbinarea celor două, alături de interviurile situaționale corelate cu testele de cunoștințe (atunci când este cazul) eficientizând semnificativ procesul de selecție. Atunci când decidem să angajăm un candidat, ne raportăm la imaginea de ansamblu și luăm în considerare mai multe aspecte: dacă persoana respectivă se potivește organizației și mediului de lucru, dacă va putea fi integrată în cadrul departamentului unde va activa și dacă are valori și principii comune cu ale echipei, precum și plus-valoarea pe care o poate aduce capitalului uman.

Income: Care sunt calitățile pe care le apreciați cel mai mult la un candidat?

Iulia Zamfir: Din punctul meu de vedere, CV-ul reprezintă cartea de vizită a fiecărui candidat și instrumentul prin care ajunge sau nu să fie remarcat de angajatorul pe care îl vizează atunci când aplică pentru o poziție vacantă. Astfel că, un CV bine structurat, actualizat, coerent din punct de vedere al parcursului profesional și al exprimării, ce reflectă principalele competențe dobândite și activități realizate, va fi întotdeauna apreciat. De asemenea, consider că onestitatea din cadrul interviurilor este un alt aspect notabil, deoarece relația dintre angajat și angajator este un parteneriat și, pentru a fi unul pe termen lung, este important ca ambele părți implicate să cunoască elementele cu care contribuie pentru acest angajament și să îsi asume că fiecare va îmbunătăți aspectele necesare pentru a colabora eficient și pentru a-și atinge obiectivele, astfel încât scopul să fie comun.

Income: Care sunt strategiile și instrumentele pe care le folosiți în ceea ce privește retenția și fidelizarea angajaților?

Iulia Zamfir: Cred că un aspect foarte important este faptul că ne respectăm angajamentele și încercam, cât mai mult posibil, să ținem cont de părerea colegilor și chiar să implementăm anumite propuneri ale lor. Pe lângă faptul că ne desfășurăm activitatea în birouri moderne situate în clădiri construite la un standard foarte ridicat de calitate și cu multe certificări, punem accent și pe ideea și spiritul de comunitate și încercăm să creăm un mediu de lucru plăcut prin intermediul orei flexibile de începere a programului, a beneficiilor extra salariale oferite (abonament medical cu servicii suplimentare de stomatologie, abonament Bookster, fructe proaspete) și a evenimentelor interne pe care le organizăm pentru a sublinia ideea că echipa este valoroasă și apreciem timpul și implicarea fiecărui membru al acesteia. În fiecare an colegele noastre primesc flori și cadouri personalizate cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie, sărbătorim Halloween-ul la birou cu decorațiuni, prajituri și activități tematice, de asemenea le arătăm aprecierea și domnilor din echipă de ,,One Man’s Day” și organizăm anual Team Building și petrecerea de Crăciun cu echipa extinsă. De asemenea, automatizăm procese și suntem constant orientați către eficientizarea activității și a modului de lucru, astfel încât timpul câștigat să îl putem utiliza pentru a participa la un training sau a realiza o altă activitate ce ne ajută să ne dezvoltăm profesional. Așadar depunem toate eforturile pentru a le asigura angajaților noștri o experiență în sine, nu doar un loc de muncă.