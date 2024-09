James Hanson, Egis România: Consecvența și resursa umană, elementele necesare pentru a rezolva problema României

După ce au fost neglijate foarte mulți ani, investițiile în infrastructura feroviară au reușit să atragă în ultima perioadă zeci de miliarde de euro. Astăzi problema României nu o mai reprezintă banii, ci viteza cu care reușim să realizăm aceste proiecte, consecvența și forța de muncă, a declarat James Hanson, Managing Director Egis România și Bulgaria, în cadrul Conferinței Income Magazine Corporate România din nou pe șine, Investiții și Decizii Rapide și Eficiente pentru Transportul Feroviar”.

“În prezent sunt foarte multe oportunități în România, practici nici nu mai am timp să mă uit la ce se întâmplă în Bulgaria. Am venit în România acum trei ani, în mijlocul pandemiei de Covid-19. Deja erau fondurile din PNRR și o oportunitate foarte mare. Ce am văzut în ultimii trei ani? Chiar și atunci când avem fonduri… cum putem să ne asigurăm că proiectele sunt de fapt implementate? Cred că sunt două elemente importante – primul, foarte important, e consecvența. Ce am descoperit? Egis e în România de 30 de ani și au fost multe probleme de consecvență, au fost vârfuri și perioade moarte. Acum ce vedem e că am căpătat viteză, și asta ar putea duce la consecvență în următorii ani. Ce încă nu e acolo e efortul de facilitare pentru a implementa lucrurile. Aici vorbesc și despre mâna de lucru, dacă nu ai oamenii necesari pentru a implementa, e foarte greu. Dacă vorbim despre absolvenții de azi, trebuie să ne gândim că ei vor fi inginerii de peste 10 ani. În ultimii 10 ani mulți ingineri au plecat, începem să rezolvăm problema, dar încă e doar pe jumătate rezolvată. Consecvența și resursa umană, chestiunile importante necesare pentru a rezolva problema României”, a declarat James Hanson în cadrul conferinței.

Egis, rol important în dezvoltarea infrastructurii feroviare

“Noi la Egis suntem ingineri, proiectăm infrastructura care va fi construită, cum ar fi proiectul Predeal Brașov, unde avem cel mai lung tunel din România, care are foarte multe provocări. Avem și activitate de monitorizare, reprezentăm statul pentru a ne asigura că un constructor sau altul își face treaba bine. Facem asta și pe partea de infrastructură – linia Cluj – Episcopia. De asemenea monitorizăm achizițiile de trenuri electrice în România. E foarte importat ca România să se gândească la ea în plan global – mulți producători lucrează pe plan global și așa se uită și la România. E ușor să fie implementat un proiect? Cât de ușor se lucrează? Aici cred că e foarte important să ne uităm la ce se întâmplă afară, pentru că încercăm să prindem din urmă restul Europei. Pentru asta companiile internaționale trebuie susținute, ele trebuie să se întoarcă, să vină sau să rămână aici”, a mai declarat James Hanson.