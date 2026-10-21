Justiția olandeză obligă ING să continue să ofere servicii bancare grupului rus Gazprom

Un tribunal din Amsterdam a interzis băncii olandeze ING să închidă conturile filialei gigantului energetic rus Gazprom, până când acesta își va deschide un cont la o altă bancă în Europa, în pofida riscurilor de sancțiuni și prejudiciu de imagine invocate de bancă din cauza legăturilor dintre Gazprom și statul rus, informează EFE.

Decizia tribunalului vine la finalul unui proces intentat de Gazprom International Projects, o companie înregistrată în Olanda care face parte din grupul rus Gazprom International și al cărei cont la ING este singurul mijloc de plată al grupului rus în Europa.

ING a informat Gazprom în luna decembrie 2023 despre intenția sa de a înceta să îi mai ofere servicii bancare, având în vedere sancțiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) Rusiei în urma invaziei Ucrainei din 2022. De atunci, banca olandeză a acordat mai multe prelungiri pentru ca Gazprom să își deschidă cont la o altă instituție financiară, ultima până la 1 octombrie 2026. Cu toate acestea, Gazprom a susținut că 15 bănci, atât din interiorul, cât și din afara UE, au refuzat să-i deschidă un cont și a avertizat că închiderea conturilor la ING îl va împiedica să își îndeplinească obligațiile de plată, inclusiv obligațiile fiscale față de autoritățile olandeze și britanice, precum și salariile și plățile pentru serviciile contractate.

La rândul său, ING a susținut că, deși filiala Gazprom International Projects nu este vizată de sancțiunile europene, legăturile sale cu o companie controlată de statul rus și activitățile sale în sectorul energetic reprezintă riscuri care necesită o monitorizare constantă și costisitoare. De asemenea, banca olandeză a susținut că menținerea unor relații de afaceri cu companii legate de Rusia i-ar putea afecta reputația și ar putea crea percepția că aceasta contribuie indirect la războiul Rusiei din Ucraina.

Tribunalul din Amsterdam a recunoscut că interesele ambelor părți sunt importante și a considerat legitimă dorința ING de a evita relațiile cu entități legate de Rusia, dar a subliniat că Gazprom nu este sancționat și că nu au fost demonstrate existența unor riscuri de spălare a banilor.

‘ING a prezentat un rezumat al tranzacțiilor din contul Gazprom, dar nu a susținut că acesta ar conține tranzacții dubioase sau suspecte’, se arată în hotărârea instanței.

De asemenea, judecătorul a considerat că Gazprom a depus suficiente eforturi pentru a găsi o altă bancă și că șansele sale de succes sunt reduse din cauza legăturilor sale cu Rusia și a situației geopolitice.

În consecință, instanța a interzis ING să pună capăt relației cu Gazprom până când compania rusă nu va găsi o alternativă, deși a avertizat că Gazprom trebuie să continue să caute o altă bancă la care să-și deschidă cont.