Kadri Simson: Comisia Europeană a înfiinţat un fond pentru a sprijini infrastructura energetică ucraineană şi reconstrucţia sectorului energetic

Comisia Europeană a înfiinţat un fond dedicat, în care s-au colectat deja peste 500 de milioane de euro, pentru a sprijini infrastructura energetică ucraineană şi reconstrucţia sectorului energetic din această ţară, a declarat, miercuri, comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, la reuniunea ministerială organizată în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Transatlantică în Energie şi Climă (P-TECC).

„Comisia Europeană şi statele noastre membre au început să sprijine Ucraina, şi în mod special sistemul energetic al Ucrainei, chiar din momentul în care Rusia a ales să ţintească infrastructura energetică civilă. Acest lucru s-a întâmplat deja în 2022, aşa că de atunci am înfiinţat împreună o comunitate, un fond dedicat, şi am reuşit să colectăm peste 500 de milioane de euro care sunt folosiţi pentru a sprijini infrastructura energetică ucraineană şi reconstrucţia sectorului energetic. Având asta în vedere, din 2022, am reuşit să transportăm prin intermediul Mecanismului nostru de Protecţie Civilă peste 8.100 de generatoare şi aproape 3.300 de transformatoare. În total, Ucraina a primit 16.000, aşa că acest lucru vă oferă o imagine asupra amplorii sprijinului nostru”, a spus comisarul european.

Ea a precizat că politicile europene privind sprijinul pentru Ucraina vor continua, ţinând cont că preşedinta Ursula van der Leyen a obţinut un nou mandat la şefia CE.

„Noua Comisie sperăm să înceapă în decembrie anul acesta. Aşa că voi fi în funcţie încă trei luni. Şi prioritatea mea absolută este să realizăm planul nostru de acţiune pe care l-am convenit pentru a sprijini Ucraina. Şi există mai multe acţiuni. În primul rând, desigur, trebuie să ajutăm Ucraina să repună în funcţiune ceea ce poate fi reparat. Ştiu că ruşii au reuşit să distrugă o mulţime de capacităţi de producţie a energiei electrice care nu mai pot fi reparate. Dar suntem împreună cu comunitatea energetică şi cu statele noastre membre care oferă donaţii financiare şi, de asemenea, echipamente. Şi căutăm proiecte concrete pe care să le construim înainte de apropierea iernii”, a adăugat ea.

De asemenea, comisarul european a precizat că aceasta nu mai este o misiune a Comisiei de sine stătătoare, ci vizează toate companiile care au echipamente la dispoziţie şi care pot fi transportate în Ucraina.

„Am stabilit o rută de transport foarte clară. Ştim cum să livrăm echipamente specifice în locaţiile unde ucrainenii au nevoie de ele. Şi avem o cooperare foarte bună cu Ucraina şi cu Ministerul Energiei şi ministrul Gherman Galuşcenko însuşi. Deci, primul pas este creşterea conştientizării privind amploarea distrugerii, şi una dintre acţiunile pe partea noastră a fost decizia de a folosi activele îngheţate ruseşti pentru a plăti aceste livrări de echipamente. Al doilea este cooperarea noastră cu Ucraina şi fondul de sprijin. Şi mă adresez personal tuturor statelor membre pentru a solicita donaţii suplimentare. Şi în al treilea rând, desigur, trebuie să prioritizăm sprijinul care vine din partea Uniunii Europene, de la producătorii noştri de electricitate. Şi lucrăm împreună cu ENTSO-E (Asociaţia Europeană a Operatorilor de Transport şi Sistem din Europa – n.r.), astfel încât operatorii noştri de sisteme de transport de energie electrică să găsească modalităţi de a creşte capacităţile de transport între Europa continentală şi Ucraina. Şi Republica Moldova, dacă acest lucru va fi necesar pentru iarnă. Vrem să ne asigurăm că Ucraina va putea cumpăra mai multă electricitate din UE în iarna care vine”, a explicat comisarul european.

Nu în ultimul rând, Kadri Simson a subliniat că UE colaborează cu statele membre, în special România şi Slovacia, pentru că există câteva linii de transport al energiei electrice care pot fi modernizate în continuare, iar acestea ar putea schimba complet datele problemei.