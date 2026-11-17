Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a insistat luni că, în virtutea tratatelor europene, ea ar trebui să reprezinte UE în negocierile de pace privind Ucraina, după ce liderii statelor membre nu au ales-o pentru acest rol și au optat ca la aceste negocieri, în care Rusia în continuare nu-i acceptă ca interlocutori pe susținătorii europeni ai Kievului, UE să fie reprezentată de emisari ai marilor state membre și instituțiilor de la Bruxelles, relatează agenția EFE.

‘Eu continui să respect tratatele. Scoateți tratatele și citiți-le! Cine se ocupă de chestiunile de securitate și politică externă? De aceea le spunem mereu partenerilor noștri: ‘statul de drept, statul de drept’. Și, de fapt, în Europa, statul de drept înseamnă tratatele’, a declarat Kallas la o conferință de presă ce a urmat unei reuniuni a miniștrilor de externe din statele membre ale UE.

Fostă șefă a guvernului eston, Kaja Kallas se află pe o listă a autorităților ruse cu persoane date în urmărire, după ce în această funcție și în cea actuală de la Bruxelles a susținut măsurile cele mai radicale împotriva Rusiei, prin urmare nu este agreată de Moscova ca interlocutor în negocierile privind soluționarea conflictului din Ucraina.

Pe de altă parte, Rusia în continuare exclude prezența la masa negocierilor a aliaților europeni ai Ucrainei, pe care-i acuză că persistă în abordări neconstructive atât prin declarații și poziții, precum cererea inacceptabilă pentru Rusia de a desfășura trupe în Ucraina după un eventual acord de pace, cât și prin sprijinul militar și economic oferit Kievului și impunerea de noi sancțiuni Moscovei.

Înainte de a se alătura negocierilor privind Ucraina, Europa trebuie să decidă dacă susține ‘pacea sau războiul’, a transmis Kremlinul, al cărui consilier de politică externă, Iuri Ușakov, a declarat luni că următoarea rundă de negocieri, la o dată încă neprecizată, se va desfășura tot în formatul tripartit Rusia-Ucraina-SUA, fără europeni.

Ușakov i-a contrazis astfel pe emisarii președintelui american Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, care au dat de înțeles, după ce s-au întâlnit joia trecută la Kremlin cu președintele rus Vladimir Putin, că acesta ar fi acceptat sau ar urma să accepte prezența susținătorilor europeni ai Ucrainei la masa negocierilor. Implicarea acestora în discuții, a spus Ușakov, depinde de primirea de către Rusia a ‘unui semnal clar din partea europenilor cu privire la ceea ce doresc ei și la o contribuție constructivă și substanțială pe care o pot aduce pentru o soluționare reușită în Ucraina’.

La negocierile ruso-ucrainene mediate de SUA marțea și miercurea trecută la Abu Dhabi, susținători europeni ai Ucrainei – precum Franța, Regatul Unit, Germania și Italia, precum și oficiali ai instituțiilor UE – au trimis reprezentanți, care însă au avut doar întâlniri separate cu delegațiile americană și ucraineană, prezența lor la masa negocierilor fiind respinsă de Rusia.

Ulterior, vineri, la un summit al UE desfășurat la Dublin, liderii celor 27 de state membre au respins desemnarea unui singur reprezentant al blocului comunitar pentru aceste negocieri mediate de SUA, optând pentru o întreagă echipă de reprezentanți desemnați din rândul consilierilor de securitate națională ai statelor din așa-numitul grup E5, format din patru state membre ale UE, respectiv Germania, Franța, Italia și Polonia, plus Regatul Unit, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene și Consiliului.

‘Îmi mențin opinia și sunt pregătită să îndeplinesc această sarcină (…), așa cum am spus și la Dublin’, a insistat luni Kaja Kallas. Totuși, ea consideră ‘o ușurare’ faptul că a fost luată o decizie privind reprezentarea Europei la discuțiile asupra Ucrainei și astfel ‘ne putem concentra cu adevărat asupra fondului problemei’.

Kallas a mai menționat că negociatorii vor trebui să răspundă la întrebări cum ar fi aceea dacă aliații europeni ai Ucrainei își mențin cererea stabilită împreună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, și reafirmată după reuniunea de luni a miniștrilor europeni de externe, de a fi convenită o încetare a focului ‘înainte de a discuta orice altceva’, cum ar fi arhitectura de securitate a Europei, această temă din urmă fiind impusă la negocierile desfășurate săptămâna trecută de Rusia, ce refuză orice armistițiu în timpul procesului de negociere.

Dar ‘miniștrii (europeni) au fost foarte clari astăzi. Nu avem nevoie de o nouă arhitectură de securitate. Trebuie să o restabilim pe aceea pe care o avem deja. Rusia a încălcat toate tratatele care o susțin’, a spus Kaja Kallas după reuniunea miniștrilor de externe din țările membre ale UE.

De asemenea, ea a acuzat Rusia că își menține cereri ‘maximaliste’. ‘Moscova vrea să dezmembreze Ucraina, să facă NATO să se retragă și să exercite un drept de veto asupra securității europene, iar toate acestea sunt inacceptabile de la bun început. În 2021, cererile Rusiei au fost un pretext pentru război. În 2026, ele sunt un pretext pentru continuarea războiului’, a adăugat șefa diplomației europene.