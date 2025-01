Kim Vrânceanu, We Rent Communities: Investiția într-o platformă rezidențială de închiriere reprezintă un pariu pe termen lung privind sănătatea economiei românești

We Rent Communities, primul dezvoltator de apartamente destinate exclusiv închirierii din România a anunțat, de curând, finalizarea celei de-a patra proprietăți care se adaugă portofoliului WE RENT. Investițiile în primele trei etape ale proiectului, finalizate în 2016, 2021 și respectiv 2022 s-au ridicat la o valoare brută de peste 50 de milioane de euro. Într-un interviu acord Revistei Income, Kim Vrânceanu, CEO-ul We Rent Communities dezvoltă planurile companiei și povestește despre planurile de dezvoltare pe plan local.

We Rent Communities este primul dezvoltator de apartamente destinate exclusiv închirierii din România. Cum ați identificat această oportunitate de piață și ce v-a motivat să investiți în acest model de business?

Kim Vrânceanu: We Rent are o echipă formată din manageri și acționari cu o vastă experiență în domeniul imobiliar, atât în România, cât și în Statele Unite. Credem în economia românească și în capacitatea României de a se alinia cu țările lider din Uniunea Europeană. Dorința noastră de a găsi investiții pe termen lung în România, aducând în același timp o valoare inegalabilă clienților noștri, ne-a determinat să investim pe termen lung în crearea și proiectarea unor comunități rezidențiale moderne și accesibile pentru închiriere. Considerăm că randamentul investiției noastre nu este doar unul financiar, fiindcă afacerea noastră aduce beneficii comunităților în care activăm și oferă chiriașilor calitatea serviciilor pe care o merită; numim acest concept „investiție cu impact triplu”.

În ultimul comunicat transmis redacției se menționează o investiție brută de peste 60 de milioane de euro în active imobiliare. Care sunt principalele surse de finanțare pentru aceste proiecte și cum evaluați riscurile asociate cu acest tip de investiții?

Kim Vrânceanu: Avem norocul de a beneficia nu doar de sprijinul unor bănci locale, ci și de acționari care cred cu tărie în economia românească și sunt dispuși să investească fonduri substanțiale în creșterea companiei. Suntem conștienți că investiția într-o platformă rezidențială de închiriere reprezintă un pariu pe termen lung privind sănătatea economiei românești, capacitatea poporului român de a recunoaște și aprecia valoarea pe care o creăm și oferim. Suntem confortabili cu acest pariu.

Conceptul „Build to Rent” este relativ nou în România. Ce provocări ați întâmpinat în implementarea acestui model și cum ați reușit să convingeți investitorii și chiriașii de avantajele sale?

Kim Vrânceanu: Credem cu tărie că, indiferent de domeniul de activitate, atâta timp cât oferi o valoare inegalabilă clienților tăi țintă, vei avea succes. Provocarea noastră la lansarea investiției a fost să familiarizăm potențialii chiriași cu conceptul unei clădiri și al unei comunități proiectate în jurul stilului de viață al unui chiriaș dintr-un oraș important al Europei.

Care sunt planurile de extindere ale We Rent Communities pe termen mediu și lung? Intenționați să vă concentrați exclusiv pe București sau aveți în vedere și alte orașe din România?

Kim Vrânceanu: Ne-am angajat să investim pe termen lung în piața românească. Obiectivul nostru pe termen scurt este să ne extindem pe piața din București la peste 1.000 de apartamente de închiriat. Deși creșterea comunităților noastre este importantă, ne concentrăm pe menținerea calității serviciilor pe care le oferim clienților noștri; vom prioritiza întotdeauna calitatea în detrimentul cantității.

Cum ați caracteriza evoluția pieței imobiliare din România în ultimii ani, în special în ceea ce privește segmentul închirierilor? Ce credeți că ar trebui îmbunătățit la nivel de piață în România?

Kim Vrânceanu: Piața rezidențială din România se maturizează încet și se aliniază standardelor din Uniunea Europeană. Sperăm ca, pe termen lung, să existe mai mulți jucători în domeniul închirierilor rezidențiale, ceea ce va oferi mai multe opțiuni clienților care caută chirii.

Inflația și creșterea ratelor dobânzilor au afectat semnificativ piața imobiliară la nivel global. Cum gestionați aceste provocări și ce măsuri luați pentru a vă proteja investițiile?

Kim Vrânceanu: Investiția noastră în România este pe termen lung, astfel că nu ne concentrăm pe indicatorii pe termen scurt. Nu ne axăm pe profituri rapide; ne concentrăm pe livrarea valorii către clienții noștri și avem încredere că profiturile vor urma. Provocările de pe piața imobiliară, în special cele legate de ratele dobânzilor, pot fi dificile pentru companiile care nu sunt suficient de bine capitalizate. La We Rent, avem o structură de capital solidă, parteneriate incredibile cu mai multe bănci locale și un angajament pe termen lung față de România.

Care este perspectiva dumneavoastră asupra evoluției economiei românești în următorii ani și cum anticipați că aceasta va influența piața imobiliară și, implicit, afacerea We Rent Communities?

Kim Vrânceanu: România a făcut progrese impresionante în alinierea cu economiile mari din Uniunea Europeană. Suntem încrezători că România va continua pe acest drum pozitiv. Piața închirierilor rezidențiale va urma o traiectorie similară, iar noi ne așteptăm ca din ce în ce mai mulți consumatori români să înțeleagă că un stil de viață confortabil și lipsit de stres nu este determinat de deținerea unui imobil, iar închirierea unor apartamente de calitate de la un furnizor serios le va permite să-și folosească resursele pentru a se bucura mai mult de viață.