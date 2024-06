La 40 de ani de activitate, Vascar anunță afaceri de 140 de milioane de lei, în creștere cu 10% față de anul anterio

Vascar, producător de preparate din carne și conserve, împlinește 40 de ani de activitate și își propune extinderea prezenței la nivel național prin partenerii de tip Key Account. Compania a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 140 de milioane de lei, în creștere cu 10 % față de anul anterior.

Exporturile au înregistrat cea mai mare creștere din ultimul an, pe fondul evoluției pozitive a categoriei de conserve. Vascar exportă conserve în Europa și Africa, și în curând exporturile vor ajunge și în SUA, în urma acreditării primite în 2023, când Food Safety and Inspection Service (FSIS) a confirmat echivalența sistemului de inspecție a cărnii din România cu cel din Statele Unite.

Rețeaua proprie de magazine reprezintă 33% din cifra de afaceri, iar echipa de management își propune deschiderea a trei noi magazine în acest an.

„Suntem mândri și bucuroși că business-ul nostru antreprenorial a împlinit 40 de ani de activitate și le mulțumim celor care aleg produsele Moldova în Bucate și Vascar. Ne propunem ca anul acesta să creștem prezența la raft în rețelele de hipermarketuri partenere la nivel național și să deschidem noi magazine proprii în regiunea Moldovei, pentru a fi cât mai aproape de cei care ne cunosc produsele și le apreciază sau sunt curioși să le încerce pentru prima oară”, spune Vlad Ciuburciu, Director General Vascar.

Din 1984, când activa sub denumirea de Industria Cărnii Vaslui și funcționa în sistem centralizat, businessul Vascar a ajuns astăzi la o rețea de 20 de magazine proprii – în Vaslui, Iași, Huși, Negrești, Bârlad, Roman, Galați – distribuție națională și exporturi pe cele mai exigente piețe de pe trei continente.

Primele magazine Vascar au fost deschise în 1994, la trei ani de la transformarea companiei în societate pe acțiuni. După privatizare, începând cu anul 2000, compania a înregistrat un trend de dezvoltare accelerat. Printre cele mai importante etape s-a numărat realizarea celui mai mare proiect de rebranding, atât la nivel corporate, cât și de produs, în 2013.

În 2015, se segmentează portofoliul de produse iar un an mai târziu, „Moldova în bucate” devine brand național, atât pe categoria de conserve din carne, cât și pe mezeluri.

Pentru 2024, Vascar are în plan investiții în tehnologii noi, automatizarea proceselor, dezvoltarea portofoliului de produse și în sustenabilitate prin extinderea sistemului de panouri fotovoltaice instalat în 2023, o investiție de trei milioane de lei. Proiectul are în prezent o putere instalată de 770 kWp și produce 1.200 de MWh pe an, echivalentul a 245.000 de kilograme de cărbune neexploatat.