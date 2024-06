Lanţurile globale de aprovizionare pentru pământuri rare se reorientează pentru a se diversifica dincolo de producătorul principal China

Lanţurile globale de aprovizionare pentru pământuri rare se reorientează pentru a se diversifica şi a se îndepărta de cel mai mare producător China, pentru a produce magneţi permanenţi utilizaţi în produse pornind de la vehicule electrice la turbine eoliene şi drone, transmite Reuters.

Mai jos sunt prezentate companii care au sau construiesc instalaţii de producţie pentru compuşi de pământuri rare, metale şi magneţi şi a reduce dependenţa actuală, aproape totală, a Occidentului de importurile din China.

Prelucrarea pământurilor rare are loc în două etape principale.

Prima implică extragerea pământurilor rare din minereuri care conţin alte minerale şi concentrarea acestora într-un concentrat sau carbonat mixt de pământuri rare.

A doua este o etapă mai complexă, care separă pământurile rare în compuşi individuali de oxizi. De acolo produsele sunt transformate în metale folosite pentru a produce magneţi.

LYNAS RARE EARTHS

Lynas Rare Earths este cel mai mare furnizor din lume de compuşi cu pământuri rare din afara Chinei, de la mina Mount Weld din Australia. Are operaţiuni de procesare în Australia şi Malaezia şi construieşte o fabrică de procesare a pământurilor rare în Texas, cu ajutorul a 288 de milioane de dolari din finanţarea pentru apărare din SUA, care se preconizează să înceapă activitatea în anul fiscal 2026. Va putea procesa materiale de la terţi.

SOLVAY

Producătorul belgian de produse chimice Solvay extinde procesarea pământurilor rare la operaţiunile sale din La Rochelle din Franţa, cu scopul de a lansa separarea şi producţia de oxizi de pământuri rare necesare producţiei de magneti permanenţi în 2025. În prezent, Solvay prelucrează pământuri rare pentru alte utilizări, cum ar fi pentru catalizatori auto.

În martie, Solvay a semnat un memorandum de înţelegere cu partenerul francez pentru pământuri rare, Carester, pentru a analiza oportunităţile de producţie pentru lanţul de aprovizionare cu magneţi permanenţi din Europa. De asemenea, are un acord pentru a cumpăra oxizi de pământuri rare din material reciclat de la start-up-ul canadian de tehnologie curată Cyclic Materials.

Carester, cu sediul în Franţa, îşi propune să recicleze 2.000 de tone de magneţi şi să separe 5.000 de tone de concentrate grele de pământuri rare din minerit pe an. începând cu 2026.

VACUUMSCHMELZE

Vacuumschmelze din Germania, unul dintre cei mai mari producători de magneţi permanenţi din afara Chinei, are operaţiuni de producţie în Germania, Slovacia, Finlanda, China şi Malaezia. A fost cumpărată de firma americană cu capital privat Ara Partners, în octombrie.

I s-a acordat o finanţare guvernamentală americană de 111,6 milioane de dolari pentru a construi o fabrică de magnet neodim-fier-bor în Carolina de Sud. Se preconizează că uzina va fi finalizată până la sfârşitul anului 2025.

Compania are un acord de furnizare de magneti cu General Motors şi aprovizionează Departamentul de Apărare al SUA.

LESS COMMON METALS

Less Common Metals, cu sediul în Marea Britanie, produce metale/aliaje cu pământuri rare de la baza sa din nordul Angliei şi face parte din proiectul european Supreemo, de stabilire a unui lanţ valoric european al pământurilor rare.

REETEC

REEtec din Norvegia, susţinută de compania milieră suedeză LKAB, construieşte o fabrică comercială de separare a pământurilor rare care va intra în producţie în 2025. Este în discuţii cu companii pentru a furniza concentrat pentru uzină.

ILUKA

Producătorul australian de nisipuri minerale Iluka Resources îşi construieşte rafinăria de pământuri rare Eneabba în nord-vestul ţării, care va procesa pământuri rare grele din propriile mine şi de la terţi precum Northern Minerals. Punerea în funcţiune este aşteptată la sfârşitul anului 2026.

Iluka a primit un împrumut de 1 miliard USD australieni (660 milioane USD) de la guvernul australian pentru ceea ce va fi prima rafinărie de pământuri rare complet integrată din Australia.

POSCO, GRUP STAR

Posco International din Coreea de Sud va furniza magneţi permanenţi produşi de Star Group producătorilor auto germani şi americani, din 2025, proveniţi din SUA, Australia şi Vietnam.

Star Group, companie cu capital privat, este singurul producător de magneţi permanenţi cu pământuri rare din Coreea de Sud.

JAPONIA

Japonia are o piaţă de magneţi bine dezvoltată, care îşi aprovizionează industriile auto şi de înaltă tehnologie. Printre cei mai mari producători se numără Shin-Etsu Chemical, TDK Corp şi Proterial.

VTRE

Procesorul de pământuri rare din Vietnam VTRE, care a avut acorduri de parteneriat cu dezvoltatorii australieni de pământuri rare Blackstone Minerals şi Materiale strategice australiene, a suspendat producţia la sfârşitul anului trecut, după ce preşedintele său a fost arestat pentru încălcarea reglementărilor miniere.

NEO PERFORMANCE MATERIALS

Materiale Neo Performance listate la Toronto produce oxizi de pământuri rare, pulberi magnetice şi magneţi permanenţi. Are facilităţi în întreaga lume, inclusiv în China, SUA, Germania, Canada, Thailanda şi Marea Britanie. Planifică să lanseze o nouă fabrică de magneti permanenţi în Estonia anul viitor.

SASKATCHEWAN RESEARCH COUNCIL

Consiliul de Cercetare din Saskatchewan din Canada a primit 31 de milioane de dolari canadieni (22,57 milioane de dolari) în finanţare guvernamentală pentru a construi o fabrică de procesare a pământurilor rare. Are un acord de aprovizionare cu Hung Thinh Group (HTG) din Vietnam pentru a importa până la 3.000 de tone de carbonat de pământuri rare, pe an timp de cinci ani, începând cu iunie 2025.

UCORE

Ucore Rare Metals din Canada construieşte o unitate de separare a pământurilor rare grele şi uşoare în Louisiana, care urmează să fie operaţională la sfârşitul anului 2025.

RAINBOW RARE EARTHS

Rainbow Rare Earths, susţinută de firma de investiţii private cu sediul în Dublin TechMet, a început un proces de separare a oxizilor de pământuri rare la o unitate K-Technologies din Florida, pentru carbonat de pământuri rare pe care îşi propune să îl producă din proiectul său Phalaborwa din Africa de Sud.

MP MATERIALS

MP Materialis construieşte o instalaţie de producţie de magneţi cu pământuri rare în Texas, ajutată de o finanţare guvernamentală de 58,5 milioane USD.

În prezent, transportă concentrat de pământuri rare în China, deşi a început să producă nişte oxizi de pământuri rare la mine din California, la începutul acestui an.

Compania se aşteaptă să producă magneţi finiţi până la sfârşitul anului 2025, pe care îi va furniza General Motors.

A raportat o pierdere mai mare decât se aştepta în primul trimestru, din cauza preţurilor slabe ale pământurilor rare.

ENERGY FUELS

Energy Fuels, un producător american de uraniu şi elemente de pământuri rare, a declarat pe 10 iunie că a început să fabrice cantităţi comerciale de pământuri rare separate, la operaţiunile sale din Utah, unde se aşteaptă să producă până la 1.000 de tone de neodim-praseodim pe an.

FIEMG

Minas Gerais Federatio of Industries (FIEMG) construieşte o fabrică de magneţi care urmează să fie deschisă în a doua jumătate a acestui an, care va avea capacitatea de a produce 100 de tone de magneţi pe an, când va fi la capacitate maximă.