LAPAR: Recolta record de grâu se vade financiar doar în conturile marilor comercianți, fermierii rămân mai mult cu munca

Anul acesta agricultura românească a înregistrat o producție record de grîu, cea mai mare din ultimele decenii, dar acest lucru nu se va simți și în conturile fermierilor. Marii căștigători vor fi ca de fiecare dată comercianții de cereale, spun reprezentanții Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR). “Fermierii români se confruntă și în acest an cu o scădere a prețurilor de vânzare. Acestea au scăzut comparativ cu anul trecut. Dacă anul trecut prețul pe kg de grâu era de 0,90-0,95 RON, anul acesta el a scăzut până la 0,70-0,75 RON. În ultima perioadă el a marcat o revenire, urcând la circa 0,90 RON /kg.

Pentru a arăta dezastrul financiar cu care se confruntă și în acest an sectorul agricol din România, să spunem că față de anul trecut costurile de producție au crescut cu 20%, în special pe fondul creșterii salariilor fără a exista o corelație cu productivitatea muncii si cu profitabilitatea sectorului”, potrivit unui comunicat al asociație, semnat de președintele LAPAR, Nicu Vasile.

Recolta de grâu de anul acesta indică o producție de 5-6 ori mai mare decât cea de anul trecut, ceea ce ar putea însemna peste 14 milioane tone de grâu. Această recoltă record este cea mai mare din ultimii 30 de ani, după cum spunea ministrul Agriculturii, Florin Barbu, și ea va face din România un jucător de prim rang pe piața exporturilor de grâu.

“Atragem atenția că problemele financiare ale fermierilor români vor continua să se agraveze, odată cu reînființarea culturilor care vor avea un cost mult mai mare pe fondul recentelor măsuri adoptate de guvern în ultima perioadă. Vorbim aici despre creșterea TVA-ului, majorarea accizelor la carburanți, costuri mai mari cu energia electrică, eliminarea facilităților fiscal acordate angajațiilor din agricultură etc.

Să nu uităm că foarte mulți dintre fermierii români vin după ani de zile în care au obținut recolte foarte mici din cauza secetei excesive, lucrând practice în pierdere. Mulți dintre ei au rate la bănci pentru că s-au împrumutat ca să achiziționeze utilaje sau pentru a avea bani în vederea reînființării culturilor. Mulți dintre ei au ajuns la capătul puterilor și și-au scos la vânzare fermele, au cerut deschiderea procedurilor de insolvență și faliment pentru firmele lor”, se precizează în comunicatul transmis redacției.

Fermierii spun că prin acest mod de abordae a problemelor agriculturii este afectată siguranța alimentară a României și, inclusiv, securitatea națională.

“Cum înțeleg autoritățile să protejeze această securitate alimentară? Prin importuri. În prima jumătate a anului, am importat alimente în valoare de de 5,8 miliarde de euro, în creştere cu aproape 5 procente faţă de perioada similară a anului trecut. De zeci de ani aceste importuri cresc de la an la an, fără ca guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria să fie capabile să pună în aplicare planuri pe termen mediu și lung, strategii de țară pentru a duce sectorul agricol acolo unde îi este locul. România este țara cu una dintre cele mai mari suprafețe agricole din UE, dar în același timp are cel mai mare deficit în comerțul cu produse agro-alimentare.

Nu în ultimul rând, să mai spunem că și anul acesta foarte mulți fermieri și-au văzut culturile distruse de secetă. Refacerea sistemului de irigații este mult prea lentă, dar chiar și așa el acoperă o suprafața foarte mică. Rămânem în continuare cu o agricultură meteo-sensibilă și acumulăm pierderi din ce în ce mai mari pe fondul schimbărilor climatice”, se mai precizează în comunicat.

În acest context, LAPAR face un apel la premierul Ilie Bolojan și la ministrul Agriculturii, Florin Barbu, să se aplece cu mai mare atenția asupra problemelor agriculturii românești. “Nu este suficient să aloci niște bani pentru susținerea unor programe în agricultură fără să iei în calcul o concretizare economica. Acești bani trebuie investiți având în spate o analiză pe termen lung privind dezvoltarea sectorul agricol cu un potențial imens de creștere”, susține LAPAR.

„Agricultura e singurul sector economic care poate relansa economia națională, dar din păcate azi discutăm despre un sector economic puternic decapitalizat, care se confruntă cu multiple lipsuri. Agricultura României are nevoie de strategii economice multisectoriale pe termen lung, corecte, fără modificări de direcție justificate de constrângeri naționale, europene după modelul „Așa a spus Bruxelles-ul”. Agricultura românească are un rol strategic pentru securitatea alimentară europeană și pentru stabilitatea regiunii. politicile actuale ale ue, aplicate uniform, produc efecte asimetrice și anticoncurențiale asupra fermierilor români. este necesară o corectare rapidă a acestor dezechilibre pentru a asigura egalitatea de șanse pe piața internă și pentru a sprijini tranziția sustenabilă a sectorului agricol românesc”, a mai transmis LAPAR autorităților de la București.