Legea salarizării unitare va intra în discuţia Guvernului anul viitor, anunţă ministrul Muncii

Florin Manole, ministrul Muncii, anunţă că legea salarizării unitare a personalului plătit din fonduri publice va intra în discuţia Guvernului anul viitor. „Este un termen foarte larg, dar ăsta este termenul pe care ni l-am luat”, spune ministrul Muncii, anunţând că din proiectul susţinut de predecesorul său, Dragoş Pîslaru, va păstra anvelopa bugetară.

„Anvelopa bugetară o voi păstra, pentru că este ceea ce am semnat PSD, PNL, USR, UDMR, ceea ce exprimă respectarea angajamentelor României de reducere a deficitului, de păstrare a ţintei de deficit pentru anii viitori, asta trebuie să rămână şi este gândul nostru de câte ori discutăm despre sustenabilitatea cheltuielilor publice pe care le avem la Ministerul Muncii, sau oriunde altundeva”, a afirmat Florin Manole, sâmbătă seară, la Alba Iulia, vorbind despre proiectul legii salarizării unitare a bugetarilor.

Acesta anunţă că anul viitor „cu certitudine” va fi reluată discuţia despre acest proiect.

„Când? Cu certitudine în 2027. Este un termen foarte larg, dar ăsta este termenul pe care ni l-am luat. Cum? În primul rând trebuie să fie echitabilă şi în al doilea rând trebuie să fie făcută în colaborare cu sindicatele şi ministerele”, spune Manole.

Social-democratul a ţinut să critice PNL pentru proiectul pe care l-a propus şi care a fost ratat ca jalon în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„O ultimă menţiune: legea domnului Pîslaru, înainte să primească o opinie de la mine sau de la Partidul Social Democrat, a fost respinsă public şi oficial de miniştrii Sănătăţii şi ai Educaţiei, colegi cu domnul Pîslaru, membri UDMR şi independent susţinut de PNL. Aşadar trebuie să oprim această lipsă de obraz a celor din PNL care jignesc bunul simţ spunând că altcineva decât ei înşişi, prin Dimian şi prin Cseke Attila, ministru de la UDMR, au respins primii legea asta. Ei au respins-o primii, din motive obiective, am fost de acord cu ei, nu sunt de acord cu aruncarea pisicii în grădina altcuiva. Doi la mână: sindicatele au respins-o. Au acuzat sindicatele de partizanat. Dar cine sunt sindicatele? Sindicatele sunt medicii care ne aşteaptă şi ne ajută în spitale, sunt profesorii care predau în şcolile din România, sunt poliţiştii pe care îi sunăm când avem o problemă sau pe care îi vedem în comunitate, sunt pompieri, sunt oamenii acestei ţări, sunt concetăţenii noştri. Sindicatele nu sunt un duşman al nimănui, ci sunt reprezentanţii legitimi ai celor care munesc în această ţară”, a adăugat Florin Manole, referindu-se la legea salarizării unitare a bugetarilor.