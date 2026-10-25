Letonia, printre primele cinci țări prin care au fost transportate cereale rusești

Letonia, stat membru al Uniunii Europene și NATO, s-a numărat printre primele cinci țări prin care au fost transportate cereale rusești în actualul sezon de comercializare, în pofida relațiilor politice tensionate, în timp ce Moscova își redirecționează exporturile din bazinul Mării Azov și al Mării Negre către porturile baltice, relatează Reuters sâmbătă.

Aproximativ 431.700 de tone de cereale rusești au fost transportate prin Letonia în perioada iulie-octombrie, potrivit companiei ruse de analiză a pieței cerealelor ProZerno.

Iranul a rămas cel mai mare cumpărător de cereale rusești în această perioadă, cu importuri de 1,716 milioane de tone, susținute de achizițiile consistente de orz și porumb.

Rusia își reorganizează rutele de export de cereale după ce transporturile prin bazinul Mării Azov și al Mării Negre, principalul său coridor de export, au fost în mare parte blocate la jumătatea lunii august.

Porturile baltice de mare adâncime au devenit principala cale de ieșire pentru exporturi, în special pentru grâu. Potrivit datelor Rusagrotrans, operator feroviar care monitorizează și piața cerealelor, ruta baltică a reprezentat 65% din exporturile rusești de cereale în septembrie.

Transporturile sunt expediate atât prin porturile rusești de la Marea Baltică, cât și prin porturile statelor baltice, în principal prin Letonia.

Estonia a interzis tranzitul cerealelor rusești pe teritoriul său, iar cele trei state baltice au propus, la începutul acestei luni, interzicerea tranzitului cerealelor rusești prin Uniunea Europeană.

Au crescut puternic și transporturile prin Marea Caspică, cea mai mare parte a încărcăturilor având ca destinație Iranul.

Egiptul, care a fost cândva cel mai mare importator de grâu rusesc și o destinație importantă pentru transporturile prin Marea Neagră, a importat 1,35 milioane de tone de cereale rusești în perioada iulie-octombrie, potrivit ProZerno.

Azerbaidjanul a importat 545.000 de tone, iar Nigeria, 420.900 de tone, ambele numărându-se printre cei mai mari cinci cumpărători de cereale rusești în actualul sezon.