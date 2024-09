Lidl România deschide trei noi magazine luna aceasta, în Bucureşti, Sibiu şi Râşnov

Retailerul Lidl anunţă că deschide luna aceasta trei noi magazine în: Bucureşti, pe data de 16 septembrie, Sibiu, pe data de 23 septembrie şi în Râşnov, pe data de 30 septembrie.

”Lidl continuă investiţiile pe plan local prin deschiderea a trei noi magazine în: Bucureşti, pe data de 16 septembrie, Sibiu, pe data de 23 septembrie şi în Râşnov, pe data de 30 septembrie”, anunţă compania.

Noul magazin Lidl din Bucureşti, situat în Sectorul 5, are o suprafaţă de vânzare de peste 1.300 mp şi dispune de 129 locuri de parcare. Magazinul din Sibiu are o suprafaţă de vânzare de peste 1.400 mp şi dispune de 83 locuri de parcare. Magazinul Lidl care va fi inaugurat în Râşnov are o suprafaţă de vânzare de peste 1.400 mp şi dispune de 143 locuri de parcare.

Odată cu inaugurarea acestor trei magazine, s-au creat 86 de noi locuri de muncă, precizează compania.

”Noile magazine Lidl din Bucureşti, Sibiu şi Râşnov dispun de soluţii şi tehnologii moderne, care asigură standarde înalte de eficienţă energetică. Printre acestea se numără sistemul de iluminat LED, cu senzor de prezenţă şi sistemele de recuperare a căldurii integrate în instalaţiile de climatizare”, mai arată compania.