Limitless Agency obține 3 premii în cadrul Google Search Excellence Awards 2024

Limitless Agency, una dintre cele mai mari agenții de marketing digital din România, a reușit să obțină trei premii pentru strategiile de promovare încheiate cu succes, la ediția de anul acesta a Google Search Excellence Awards.

Evenimentul celebrează excelența în promovarea PPC și reunește cei mai buni specialiști din domeniu, evidențiind inovațiile și impactul semnificativ al utilizării tool-urilor specializate în promovarea plătită.

„Evenimentul Google Search Excellence Awards celebrează excelența celor mai buni specialiști din industrie, iar faptul că Limitless Agency a reușit să obțină trei premii este o confirmare a impactului semnificativ pe care îl avem în domeniul marketingului digital. Aceste premii sunt rezultatul colaborării strânse cu partenerii noștri și al utilizării cu succes a celor mai avansate tool-uri de promovare plătită. Vom continua să ne concentrăm pe inovație și performanță, oferind clienților noștri soluții de marketing digital care să le susțină creșterea și să le amplifice prezența online”, a declarat Daniel Slăvenie, CEO Limitless Agency.

Ce premii a obținut agenția Limitless?

Echipa multidisciplinară a agenției, formată din specialiști PPC și specialiști în Data, aflată sub atenta coordonare a lui Daniel Slăvenie, CEO-ul companiei, a reușit să obțină poate cele mai importante premii pentru o agenție de marketing online – cele oferite de Google.

Categoriile unde Limitless Agency a obținut cele trei premii sunt următoarele:

Argintul în categoria AI Bidding Strategy pentru Travel Matters și bronzul în aceeași categorie pentru Eden Boutique – Această categorie onorează brandurile și agențiile care au implementat cu succes strategii de licitare bazate pe AI pentru a optimiza performanța campaniilor de marketing digital. Utilizarea AI în licitare permite ajustarea automată a ofertelor în timp real, ținând cont de factori precum comportamentul utilizatorilor și tendințele pieței, maximizând astfel ROI-ul.

Bronzul în categoria Best Use of PMax: Retail pentru EdenBoutique – Performance Max este un tip de campanie alimentată de AI, care permite specialiștilor accesarea tuturor canalelor de publicitate Google dintr-o singură campanie. Categoria „Best Use of PMax: Retail” recunoaște succesul agențiilor sau retailerilor care au utilizat în mod eficient campaniile PMax pentru a-și atinge obiectivele de afaceri, demonstrând inovație în structura campaniei, strategia de licitare și utilizarea creativă a elementelor media.

Cine sunt clienții pentru care au fost implementate strategiile de promovare premiate?

Travel Matters este o agenție de turism care vine în întâmpinarea nevoilor clienților săi cu oferte de vacanțe personalizate. Echipa este formată din profesioniști cu experiență în domeniu, care pun accent pe satisfacția și siguranța călătorilor. Agenția colaborează cu parteneri de încredere pentru a oferi pachete complete în destinații din întreaga lume, de la sejururi exotice, până la city break-uri. Misiunea Travel Matters este să transforme fiecare vacanță într-o experiență memorabilă.

EdenBoutique este un magazin online specializat în comercializarea bijuteriilor pentru femei, dedicat celor care caută eleganță și produse cu o calitate garantată. Cu o gamă variată de articole, Eden Boutique își propune să ofere calitate și design modern pentru toate gusturile. Magazinul pune accent pe experiența clienților, oferind servicii prompte și o navigare ușoară pe site.

Ce a contribuit la succesul campaniilor implementate de agenția Limitless?

Un factor important care a contribuit la obținerea acestor premii a fost folosirea tool-ului TRUDA, un instrument revoluționar de optimizare pentru promovarea produselor din magazinele online, dezvoltat de către Cătălin Macovei împreună cu echipa Limitless. Pe scurt, scopul principal al TRUDA este identificarea celor mai relevante produse pentru sistemele de advertising. Cu ajutorul inteligenței artificiale, TRUDA găsește cele mai profitabile produse, cele care prezintă cea mai mare relevanță pentru utilizatori într-un anumit moment.

Atunci când este integrat în strategia de publicitate a magazinelor online, poate maximiza impactul campaniilor PPC, aducând un ROI mai bun al campaniilor cu până la 30% și creșterea ratei de conversie cu până la 33%.

Echipa care gestionează serviciile de promovare pe Google este formată din peste 25 de specialiști care utilizează tehnologii avansate și strategii inovatoare pentru a maximiza traficul, conversiile și profitul. Mai mult decât atât, Limitless Agency se remarcă prin:

Folosirea tehnologiilor moderne pentru a se adapta rapid la schimbările din algoritmii platformelor;

pentru a se adapta rapid la schimbările din algoritmii platformelor; Implementarea de automatizări , livrând utilizatorilor produsele potrivite la momentul oportun.

, livrând utilizatorilor produsele potrivite la momentul oportun. Feed Management și utilizarea de instrumente proprii pentru a categorisi produsele și a crea feed-uri inteligente, generând rezultate remarcabile.

Cu o echipă de peste 65 de specialiști și un portofoliu de peste 430 de clienți activi, Limitless Agency se poziționează ca un lider în domeniul marketingului online în România, iar ultimele premii obținute în cadrul Google Search Excellence Awards confirmă din nou poziția puternică a agenției în piață.