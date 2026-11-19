Premierul Luca Niculescu a evitat să răspundă joi dacă este de acord cu ideea venită dinspre PSD privind introducerea unei impozitări progresive a salariilor, subliniind că le-a cerut tuturor ministerelor să vină cu propuneri pentru viitorul buget.

Prezent la un forum de afaceri franco-român, Luca Niculescu a fost întrebat de jurnaliști cum comentează ideea lansată de social-democrați ca salariul minim să nu mai fie taxat, apoi să existe niște praguri până la salariul de 6.000 de lei.

‘Sunt multe păreri și multe opinii și multe propuneri care circulă și este ceea ce le-am cerut tuturor ministerelor: să vină cu propuneri pentru a avea pe ce să fundamentăm bugetul. Vom discuta despre cum va arăta noul buget în momentul în care ne vom apuca de el. Dar, după cum știți, noi avem de îndeplinit niște ținte destul de clare privind perspectiva bugetară pe anul viitor. Orice astfel de propuneri, dacă vor fi adoptate, trebuie să facă în așa fel încât să nu ieșim din acea țintă de buget’, a spus premierul.

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat recent într-un interviu la Euronews că există o soluție pentru veniturile foarte mari, respectiv impozitarea progresivă.

‘Există o soluție pentru veniturile care sunt foarte mari. Se numește impozitare progresivă. Nu este despre pensii, nu este despre salarii, este despre venituri și eu, personal, deși nu este o temă pe agenda guvernamentală și nu o vedeți în programul de guvernare, eu cred, bazându-mă doar pe modesta contribuție la subiect a studiilor Comisiei Europene, OCDE, FMI și cred că mai sunt și alții, pricepuți aș spune în acest domeniu, bazându-mă deci pe această multitudine de argumente, eu cred că este o soluție pentru România viitorului pe termen mediu. În programul de guvernare acest subiect nu există, dar eu ca social-democrat pot să am propriile mele convingeri și să le promovez, chiar dacă nu facem act normativ pe acest subiect’, a spus Florin Manole.