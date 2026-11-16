Luca Niculescu: Am obținut 24 din cele 25 de avize formale, suntem foarte aproape de aderarea la OCDE

Prim-ministrul Luca Niculescu a anunțat, luni, că România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), după ce a obținut 24 din cele 25 de avize formale.

Șeful Executivului a participat la Forumul directorilor generali ai companiilor membre AmCham, organizat de Camera de Comerț Americană în România.

‘Am obținut 24 din cele 25 de avize formale, suntem foarte aproape (de aderarea la OCDE – n. r.). Pentru mine este și o semnificație personală, după anii în care am avut responsabilitatea coordonării acestui proces. (…) Dincolo de investițiile pe care le va aduce, lucrul cel mai important de care cred că are nevoie România este creșterea competenței în administrație și OCDE cu asta ne va ajuta sau și cu asta ne va ajuta, să avem instituții mai eficiente, reguli mai clare, transparență și politici publice care se bazează pe date. Avem atât de multă nevoie să ne bazăm pe date, și nu pe inspirația de moment. Sigur, inspirația poate fi foarte bună, dar întotdeauna am crezut în spontaneitatea care se bazează pe experiență, și nu doar în inspirație ‘, a declarat Luca Niculescu.

Premierul a mulțumit partenerilor americani pentru pentru sprijinul acordat pe parcursul procesului privind aderarea la OCDE.

‘Mă uit la prietenii cei mai fideli pe care i-am avut în acest dialog încă de la început, acum patru ani, sprijin constant, pentru expertiza pe care ne-ați dat-o, pentru că de multe ori a fost nevoie să vă întrebăm ce să facem în punctul X sau în punctul Y și întotdeauna ați venit cu răspunsuri potrivite. De asemenea, vreau să-i mulțumesc domnului ambasador Nirenberg și întregii dumneavoastră echipe pentru contribuția, atât pentru aderarea la OCDE – unde sper ca în puțină vreme să intrăm – și, evident, pentru consolidarea parteneriatului strategic, inclusiv în dimensiune economică’, a declarat Niculescu.