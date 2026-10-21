Luca Niculescu: PNRR, absorbția fondurilor europene și pregătirea Cadrului Financiar Multianual, printre priorități

Premierul Luca Niculescu a anunțat trei priorități pentru perioada următoare în domeniul fondurilor europene: închiderea PNRR fără pierderi, accelerarea absorbției fondurilor din Politica de Coeziune 2021-2027 și pregătirea și negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual.

Niculescu a făcut anunțul miercuri, după ce a participat la preluarea mandatului de către noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu.

”Am participat astăzi la preluarea mandatului la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene de către noul ministru Alexandru-Mihai Ghigiu. Îi mulțumesc lui Dragoș Pîslaru pentru munca depusă și pentru deschiderea din această perioadă de tranziție. Am ținut să fiu prezent în prima zi plină de activitate a Guvernului la acest minister tocmai pentru că banii europeni reprezintă principala noastră sursă de dezvoltare prin investiții, fără presiune pe deficitul bugetar”, a scris Luca Niculescu într-o postare pe Facebook.

Premierul a subliniat că în urma discuțiilor avute la MIPE au fost stabilite din start trei priorități majore pentru perioada imediat următoare.

”Închiderea PNRR fără pierderi, motiv pentru care activăm din această săptămână o echipă operativă dedicată pentru a răspunde rapid Comisiei Europene și a debloca miliardele de euro din ultimele două cereri de plată. Accelerarea absorbției din Politica de Coeziune 2021-2027, prin monitorizarea săptămânală a stadiului proiectelor. Pregătirea și negocierea viitorului Cadru Financiar Multianual (2028-2034), o miză de peste 60 de miliarde de euro pentru modernizarea României în următorul deceniu”, a precizat Niculescu.

El a punctat că succesul echipei guvernamentale nu se va măsura în hârtii și proceduri, ci în autostrăzi, spitale, școli finalizate și capital pentru firmele românești și a urat spor la treabă noii echipe de la MIPE.