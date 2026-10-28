Luca Niculescu reiterează la Chişinău că Guvernul nu doreşte în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi

Premierul Luca Niculescu a reiterat, la Chişinău, că Guvernul nu doreşte în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi, el precizând că nimeni nu-şi doreşte în România să existe alte taxe, alte impozite şi vor să aducă prosperitate, nu să prelungească austeritatea.

„Apropo de modificări de taxe şi impozite, cred că am mai spus-o şi astăzi la întâlnirea cu investitorii români, şi vreau să le mulţumesc pentru prezenţa extrem de dinamică pe care o au aici, şi extrem de solidă, că acest guvern nu doreşte în niciun caz mărirea taxelor, a impozitelor, introducerea unor taxe noi”, a spus premierul în conferinţa comună cu premierul Republicii Moldova.

Luca Niculescu a adăugat: „Vom avea datele în curând, şi atunci ne vom putea pronunţa”.

„Deci nu voi intra în alte detalii, pur şi simplu pentru că nu avem toate detaliile răspunsului, dar în mare parte ştiţi care este poziţia noastră şi nimeni nu-şi doreşte în România să existe alte taxe, alte impozite. Noi vrem să aducem prosperitate, nu să prelungim austeritatea”, a subliniat şeful Executivului.