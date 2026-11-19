Premierul Luca Niculescu a declarat joi că relația economică dintre România și Franța o ‘duce foarte bine’, cu schimburi comerciale de peste 13 miliarde de euro, 11.000 de companii franceze înregistrate în țara noastră și 125.000 de locuri de muncă directe.

‘Avem o legătură, nu mai e nevoie să o spun, care se bazează pe o prietenie istorică, pe un parteneriat strategic solid. Sprijinul constant al Franței pentru aderarea la OCDE ne onorează și ne motivează – de altfel, sediul OCDE se află la Paris și sper să ajungem repede acolo pentru a sărbători aderarea -, iar dincolo de legăturile diplomatice, cele istorice, de prietenie, de cultură pe care le împărtășim, aș spune că și economia, relația noastră economică o duce foarte bine. Sunt schimburi de peste 13 miliarde de euro, sunteți cel de-al treilea mare investitor străin în România, iar aceste cifre vorbesc de la sine despre încrederea pe care ne-o acordați. În spatele acestor cifre, pe care le mai citesc puțin: 11.000 de companii franceze înregistrate în țara noastră, 125.000 de locuri de muncă directe, deci, în spatele lor se află oameni, se află familii, se află comunități care prosperă. Sunt 600 de membri în Camera de Comerț, o cifră de afaceri de 47 de miliarde de euro și sunteți o organizație care pune umărul zi de zi la modernizarea țării noastre, fie că vorbim despre energie, industria auto, retail, telecomunicații, servicii, financiar, agricultură și multe alte domenii’, a spus premierul în cadrul Forumului de afaceri franco-român ‘Nouvelle Europe Forum 2030’, organizat joi la București.

În context, șeful Executivului a precizat că România își propune să treacă până în 2030 de la o economie aflată în etapa de recuperare la una matură, cu o voce puternică în Europa.

‘Este un drum care cere echilibru, care cere dialog, care cere asumare. Ne aflăm într-un moment crucial din punct de vedere economic, ne-am asumat la preluarea mandatului să relansăm economia, avem un program de multe miliarde în această direcție, un program menit să creeze condițiile necesare ca inovația, creativitatea și spiritul antreprenorial să se materializeze în proiecte concrete și în noi idei de afaceri, avem capacitatea, avem resursele, avem competențele și oamenii pregătiți să valorifice mai bine oportunitățile, iar dialogul cu mediul de afaceri, pe care l-am continuat și în această dimineață – și vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați dat-o de a avea acest dialog direct -, ne reconfirmă faptul că performanța și competitivitatea sunt influențate în mod direct de predictibilitatea cadrului legislativ și fiscal’, a subliniat Luca Niculescu.

Premierul a amintit de angajamentul Guvernului de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027 și a promis că Guvernul va prelua prioritățile dezbătute la acest forum.

‘Îmi doresc ca această întâlnire să constituie o nouă fundație a colaborării noastre. Avem proiecte mari în față, în domenii esențiale, precum energia, infrastructura de transport, industria de apărare – extrem de important – digitalizarea, unde experiența mediului de afaceri din Franța este deosebit de valoroasă, deci, vă invit să ne fiți parteneri și vreau să vă mulțumesc pentru grija pe care o purtați comunităților în care vă dezvoltați afacerile (…) Vă asigur că ușa guvernului român vă va rămâne mereu deschisă’, le-a mai spus șeful Executivului oamenilor de afaceri.

Înainte de a participa la forum, Luca Niculescu a avut o întâlnire cu reprezentanții unor companii franceze.

‘După cum știți, Franța este una dintre cele mai mari prezențe în România, cele mai mari prezențe economice, avem schimburi comerciale de 13 miliarde de euro și, evident, erau interesați în proiectele guvernului, ce putem face pentru mediul de afaceri. Sper că le-am dat răspunsurile cele mai bune, pentru că au plecat încrezători în perspectivele României, cu planuri de investiții mari pe care le au în România, cu întrebări pe care le au, evident, și pe care le au și investitorii români privind inflația, privind prețurile la energie, dar dincolo de asta, le-am prezentat toată paleta de măsuri pe care le are Guvernul pentru a face ca România să fie și mai atractivă din punct de vedere investițional. Voi continua astfel de întâlniri cu oamenii de afaceri, pentru că afacerile bune înseamnă joburi bine plătite în România și este ceea ce ne dorim’, a afirmat premierul într-o declarație dată jurnaliștilor.

El a dat asigurări că perspectivele economice pentru anul viitor ‘se anunță și mai bune’, chiar dacă ne așteaptă momente mai ‘complicate’, cum ar fi adoptarea bugetului.

‘Perspectivele pentru anul viitor se anunță și mai bune, probabil că ați văzut perspectivele de toamnă ale Uniunii Europene, vom avea o creștere economică și o inflație care sper să fie mult mai scăzută decât este acum. Deci, privesc optimist către viitor, chiar dacă ne așteaptă câteva momente mai complicate, unul dintre ele fiind bugetul pe anul viitor, pe care începem să-l lucrăm împreună cu Ministrul Finanțelor și cu toate celelalte ministere din Guvern’, a încheiat Luca Niculescu.