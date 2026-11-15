Luca Niculescu: România a câștigat definitiv litigiul privind proiectul de la Roșia Montană

Premierul Luca Niculescu afirmă că procesul câștigat definitiv de România în litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană arată că statul român are capacitatea să își apere interesele.

‘România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință. Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Vreau să felicit și să le mulțumesc avocaților din echipele Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, precum și echipei Ministerului Finanțelor și tuturor celor din instituțiile statului care au contribuit la acest rezultat. În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României. Felicitări tuturor și mulțumesc pentru munca voastră!’, spune premierul într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.

România a obținut, vineri, o nouă soluție favorabilă și definitivă în dosarul arbitral internațional ICSID nr. ARB/15/31, în contextul în care Comitetul ad-hoc constituit pentru soluționarea acțiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanților, menținând integral hotărârea arbitrală pronunțată în 8 martie 2024.

‘Prin aceasta decizie, care epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID, hotărârea arbitrală prin care au fost respinse integral pretențiile de aproximativ 6,5 miliarde dolari formulate împotriva României rămâne definitivă și obligatorie. Totodată, Comitetul a dispus obligarea reclamanților la plata cheltuielilor aferente procedurii de anulare’, a informat Ministerul Finanțelor, într-un comunicat transmis AGERPRES.

Diferendul a avut ca obiect modul de implementare a așa-numitului ‘Proiect minier aurifer de la Roșia Montana’. Reclamanții au susținut că România ar fi încălcat Acordurile bilaterale pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate cu Canada (ratificat prin Legea nr. 356/2009) și cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (ratificat prin Legea nr. 109/1995) și au solicitat despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde dolari, cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva statului român într-un arbitraj internațional, respectiv circa 1,5% din produsul intern brut al României estimat pentru anul 2026.

Tribunalul arbitral a stabilit, la 8 martie 2024, că România nu a încălcat niciuna dintre obligațiile asumate prin cele două tratate bilaterale de investiții și a respins în totalitate pretențiile reclamanților. Decizia din data de 13 noiembrie 2026 confirmă această hotărâre și închide definitiv, în sistemul ICSID, un litigiu care a durat mai mult de un deceniu, de la înregistrarea cererii de arbitraj, în anul 2015, până la epuizarea căii extraordinare a anulării.