Premierul Luca Niculescu a declarat luni că subiectul privind reorganizarea administrativ-teritorială este unul extrem de important, care ‘trebuie analizat, discutat, trebuie bine pregătit’ înainte de o decizie în Guvern.

După ce a participat la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, șeful Executivului a fost întrebat dacă își va angaja răspunderea pe proiectul privind reforma administrativă, respectiv comasarea comunelor, după anunțul PSD privind pregătirea unei comasări obligatorii pentru comunele sub 3.000 de locuitori, după ce etapa de comasare voluntară va fi parcursă.

‘Este un subiect extrem de important cel privind reorganizarea, comasările. Trebuie analizat, trebuie discutat, trebuie bine pregătit și, la final, vom lua o decizie în Guvern. Există comasarea voluntară, care va fi făcută până în luna martie și, după aceea, vom analiza și vom vedea care este cea mai bună soluție, dar este un lucru care trebuie făcut reorganizarea administrativ-teritorială. După ce vom analiza toate propunerile, atunci vom vedea care este soluția cea mai bună’, a explicat Luca Niculescu.

În context, el a fost întrebat și despre o propunere a PSD privind reorganizarea județelor pe structura curților de apel.

Răspunsul a venit din partea social-democratei Lia-Olguța Vasilescu, președintele Asociației Municipiilor din România.

‘Este o propunere a PSD deocamdată, nu este luată nicio decizie în acest sens. Nu știu de unde a apărut discuția cu curțile de apel, dar, cu siguranță, nu a fost făcută niciun fel de discuție. Vreau să vă spun că și în interior s-a discutat despre comasări, sunt colegi de-ai noștri care și-ar dori să preia zonele metropolitane ca să le includă în marile orașe. Sunt alți colegi care, dimpotrivă, nu și-ar dori acest lucru sau și-ar dori să preia una, două comune din cinci sau șase sau câte sunt. Este o discuție care se va face și cu Asociația Municipiilor din România, care se va face cu toate structurile asociative, astfel încât să se ajungă la o idee care să fie cât mai acceptată’, a spus Lia-Olguța Vasilescu.

Ea a exprimat și un punct de vedere personal ca variantă de luat în calcul – reorganizarea județelor pe structura actualelor ADR-uri.

‘Dacă mă întrebați, personal, cu ideea că în niciun caz nu vorbesc în numele partidului, Guvernului sau al oricărei entități, pot să vă spun că sunt unul dintre primarii care a dezvoltat programe regionale până acum și birocrația a fost dublă decât dacă am fi fost în același județ. De exemplu, un contract de aducțiune de apă pe care tocmai l-am inaugurat la Craiova a durat 13 ani, din care șapte au fost doar partea de birocrație, pentru că era un proiect regional în două județe. Sunt structurile ADR-urilor la ora actuală care funcționează foarte bine. Cred că interesul ar trebui să fie în primul rând pe absorbția de fonduri europene și atunci, dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea să fie o discuție pe care să o facem pe structura actualelor ADR-uri. Dar, încă o dată, este o opinie personală și atât, mai sunt mulți pași de făcut până departe’, a punctat primarul Craiovei.