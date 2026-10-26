Luca Niculescu: Trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un lucru de la sine înțeles

Premierul Luca Niculescu a declarat, la ceremonia din Parcul Carol organizată de Ziua Armatei Române, că trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată ”un dat”, ”un lucru de la sine înțeles”, că amenințările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ”ne pun la încercare”, iar poziția României la Marea Neagră ne obligă la o vigilență permanentă.

”Pe 25 octombrie 1944, armata română încheie eliberarea teritoriului național de sub ocupație străină. A fost un moment de curaj, un moment de sacrificiu, pe care avem datoria să nu îl uităm. Am venit aici doar la câteva zile de la preluarea mandatului de prim-ministru cu un sentiment profund de recunoștință, dar și cu o conștiință clară a responsabilităților pe care le avem astăzi. Ne înclinăm în fața celor care au plătit cu viața pentru libertatea și independența Românie. Îi cinstim și pe militarii care au servit în teatrele de operații din afara țării, contribuind prin curajul, prin profesionalismul lor, la credibilitatea României ca membru al NATO. Dar respectul față de sacrificiul lor nu se exprimă doar prin ceremoniile de comemorare. Se exprimă, înainte de toate, prin ceea ce facem astăzi pentru a apăra România și pentru a păstra pacea. Pentru că trăim într-o lume în care pacea nu mai poate fi considerată un dat, un lucru de la sine înțeles”, a spus, duminică, premierul la ceremonia de la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, organizată de Ziua Armatei Române.

El a adăugat că la granițele noastre războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei continuă să provoace suferință și distrugere.

”Amenințările cibernetice, atacurile hibride, campaniile de dezinformare ne pun la încercare, iar poziția României la Marea Neagră ne obligă la o vigilență permanentă. În această zi, în această zi de duminică, milioane de români sunt acasă, sunt alături de familiile lor. Copiii se joacă, oamenii își fac planuri pentru săptămâna viitoare. Pe scurt, viața își urmează cursul firesc. În spatele acestei normalități se află însă oameni care veghează zi și noapte pentru ca noi să putem trăi în siguranță. Sunt piloții care decolează la fiecare alertă, sunt militarii care supraveghează apele noastre, sunt militarii din forțele terestre, sunt specialiștii în apărare cibernetică și toți cei care se află în misiuni sub drapelul României, al NATO sau al Uniunii Europene. Tuturor le datorăm recunoștință, le datorăm respect și le datorăm condițiile necesare pentru a-și îndeplini misiunile”, a afirmat premierul Niculescu.

Acesta a menționat că Guvernul și-a asumat trei direcții clare în domeniul Apărării – modernizarea Armatei Române, consolidarea alianțelor României și respectul față de oamenii în uniformă.

”Nici cele mai performante echipamente nu pot înlocui profesionalismul și curajul oamenilor. Avem datoria să le oferim militarilor noștri condiții demne, o carieră bazată pe merit și competență și să avem grijă de veteranii noștri. (…) România are în armata sa nu doar un scut de apărare, ci și una dintre instituțiile care întruchipează cel mai bine valori de care avem mare nevoie. Curaj, solidaritate, datorie, patriotism. Avem datoria să fim la înălțimea sacrificiilor celor care au apărat România în trecut și a devotamentului celor care o apără astăzi. Nu-i vom uita niciodată pe cei care și-au dat viața pentru România, iar celor care o apără astăzi le spun în numele Guvernului și al meu personal – vă mulțumesc. La mulți ani Armatei Române”, a mai spus Niculescu.