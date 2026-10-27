MADR: Deficitul comercial cu alimente și animale vii s-a redus cu 13,5%, în primele șapte luni din 2026

Deficitul comercial al României cu alimente și animale vii s-a redus cu 13,5% în primele șapte luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, exporturile au crescut cu 8,1%, până la aproximativ 4,5 miliarde de euro, în timp ce importurile s-au diminuat cu 1,4%, la circa 6,7 miliarde de euro, informează Ministerul Agriculturii, citând datele Institutului Național de Statistică (INS).

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale consideră că aceste evoluții încurajatoare susțin continuarea programelor dedicate procesării și zootehniei, prin care România își poate consolida producția alimentară și poate reduce dependența de importuri, se menționează într-un comunicat al MADR.

‘Am susținut investițiile în procesare și în zootehnie pentru ca România să valorifice mai bine ceea ce produce. Avem nevoie de ferme puternice și de fabrici care să prelucreze materia primă aici, în țară, să creeze locuri de muncă și să aducă mai multe produse românești pe piață. Reducerea deficitului comercial și creșterea exporturilor sunt semnale încurajatoare, care ne arată cât de important este să continuăm această direcție. Fermierii și procesatorii au nevoie de predictibilitate, de finanțare și de sprijin pentru a-și duce investițiile la capăt. Programele trebuie continuate, astfel încât rezultatele să se consolideze de la un an la altul’, a declarat ministrul Agriculturii, Florin-Ionuț Barbu, citat în comunicat.

Potrivit sursei citate, cea mai pronunțată creștere a exporturilor s-a înregistrat la categoria produselor lactate și a ouălor, cu un avans de 36,7%, până la 352,9 milioane de euro. Deficitul comercial al acestei categorii s-a redus cu 24,4%. Totodată, importurile de carne și preparate din carne au scăzut cu 5,3%.

‘Pentru MADR, dezvoltarea fermelor zootehnice și extinderea capacităților de procesare sunt componente ale aceluiași obiectiv: creșterea producției de alimente în România. Sprijinirea crescătorilor de animale contribuie la asigurarea materiei prime, iar investițiile în industria alimentară permit valorificarea acesteia prin produse cu valoare adăugată mai mare. Prin programul INVESTALIM și intervențiile dedicate procesării din Planul Strategic PAC 2023-2027, sunt sprijinite înființarea, extinderea și modernizarea unităților din industria alimentară, pentru creșterea competitivității produselor românești pe piața internă și la export’, se menționează în comunicat.

Reprezentanții ministerului subliniază că MADR urmărește continuarea finanțărilor pentru fermieri și procesatori, cu accent pe finalizarea investițiilor și punerea în funcțiune a noilor capacități de producție.

‘Consolidarea legăturii dintre ferme și unitățile de procesare este esențială pentru valorificarea producției agricole românești și reducerea, pe termen lung, a dezechilibrelor comerciale din sectorul agroalimentar’, transmit aceștia.