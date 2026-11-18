Încrederea, în mediul de business, ca și în societate, este un ingredient important care se va construi încet-încet, prin proiecte comune și respectarea obiectivelor legitime pe care le au și antreprenorii și lucrătorii din această țară, a declarat, marți, Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, la Topul Național al Firmelor Private din România.

‘În general, în mediul de business, ca și în societate, un ingredient important este încrederea. Nu faci business cu oamenii în care nu ai încredere și nu faci dialog social cu partenerii în care nu ai încredere. Încrederea e ceva care se câștigă greu și se pierde ușor. E ceva la fel de valoros precum capitalul uman. (…) Uneori, doar cu un telefon și cu încredere poți să deblochezi o platformă, un proiect sau un subiect important. Încrederea a fost șubredă o lungă perioadă de timp și este încă departe de a fi la nivelul de care avem nevoie. Încrederea se va construi încet-încet, prin proiecte comune și prin respectarea obiectivelor legitime pe care și antreprenorii și lucrătorii din această țară le au’, a subliniat ministrul Muncii.

În context, acesta a vorbit de un proiect comun al Ministerului Muncii, IMM România, și sindicate privind reforma sistemului public de ocupare, arătând că este un proiect întârziat, la care sunt niște restanțe, dar și mulți bani europeni nerambursabili. Totodată, ministrul s-a referit și la un alt proiect referitor la primul loc de muncă pentru tineri, care constă în subvenționarea locurilor de muncă pentru peste 17.000 de persoane.

Cea de-a 34 ediție a ‘Topului Național al Firmelor Private din România’ are loc, marți, la Ateneul Român.

În cadrul evenimentului, sunt premiați antreprenorii care s-au remarcat prin rezultate de excepție, evaluate în funcție de profitul brut, cifra de afaceri, productivitate și performanță globală în afaceri.

Premiile sunt acordate la mai multe niveluri – național, regional și județean, precum și pe domenii de activitate. În fiecare dintre aceste categorii vor fi recunoscute companiile de toate dimensiunile, de la micro-întreprinderi până la firme mari sau cele nou-înființate.