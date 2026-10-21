Manole: O simulare informală la nivelul Ministerului Muncii arată o cheltuială prognozată de 9, 6 miliarde lei cu indexarea pensiilor

Calculele referitoare la procentul cu care vor fi indexate pensiile, atât civile, cât și militare, vor trebui făcute după rectificarea bugetară, în condițiile în care o simulare informală existentă la nivelul Ministerului Muncii arată o cheltuială prognozată de maximum 9,6 miliarde de lei, a susținut, marți, ministrul propus pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole.

Acesta a subliniat că Ministerul Muncii trebuie să asigure respectarea legii și implementarea proiectelor din domeniu, în timp ce Ministerul Finanțelor trebuie să urmărească o colectare cât mai bună a veniturilor bugetare, pentru a permite ca ‘indexarea să se poată face la cele mai bune cifre’.

”Avem o lege în vigoare, legea trebuie respectată. Calculele vor trebui făcute după rectificarea bugetară. Mă refer în primul rând la calculele referitoare la inflație. Sigur că ele sunt predictibile, în sensul că avem deja o prognoză despre evoluția inflației, dar după ce vom avea acele calcule vom ști exact care este necesarul din punct de vedere legal. Există și astăzi în Ministerul Muncii o simulare, aș zice cumva informală, care ne arată o cheltuială prognozată de maxim 9,6 miliarde de lei, dar, raportat la acest subiect, care e un subiect mare și din punct de vedere social și din punct de vedere al numărului de cetățeni care sunt vizați de această temă, da, este un subiect important și din punct de vedere bugetar, vreau să spun că decizia va fi luată în colaborarea cu Ministerul de Finanțe și cu prim ministrul, pentru că avem un pact fiscal-bugetar pe care trebuie să îl respectăm, o țintă de deficit pe care trebuie să o respectăm, dar aceasta nu trebuie să se facă cu împovărarea celor mai nevoiași dintre cetățeni, pentru că ar fi neechitabil. Deci, prudența este obligatorie din motive fiscal-bugetare, dar în același timp și echitatea este obligatorie din motive legale și principiale”, a declarat Manole, după audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, reunite.

În ceea ce privește indexarea pensiilor militare, demnitarul a dat de înțeles că procentul care se va aplica acestora va fi diferit de cel din sfera pensiilor civile, chiar mai mare.

”Nu aș vrea să egalez situația de la sistemul de pensii militare cu situația de la sistemul de pensii publice, din simplul motiv că, din păcate, datoria morală pe care statul român o are față de militari este mai veche și mai consistentă, pentru că acele pensii sunt blocate de mult mai mult timp și este injust. Este injust și pentru că au fost două lucruri care s-au vehiculat în mod nedrept în ultimul an și jumătate raportat la această temă: 1 – nevoia clamată de unii în mod greșit de a crește vârsta de pensionare și asta este greșit, pentru că avem jalon PNRR îndeplinit deja, avem lege în vigoare din 2023 în legătură cu acest subiect care prevede inclusiv creșterea etapizată a vârstei de pensionare, deci pensionarii militari deja la pensie sau, de fapt, cei care urmează să se pensioneze nu trebuie să se teamă nicio secundă. Nu există niciun proiect de creștere a vârstei de pensionare și nu va exista niciun proiect de creștere a vârstei de pensionare în acest domeniu. Și a doua nedreptate care se face de mulți ani pensionarilor militari este blamarea lor în spațiul public ca pensionari speciali”, a explicat acesta.

Manole a subliniat că există zeci de mii de pensionari militari care au pensii sub 4.000 și chiar 3.000 de lei, departe de ceea ce s-a vehiculat în spațiul public.

”Sunt foarte mulți, sunt zeci de mii de pensionari militari care au pensii sub 3.000 de lei, sub 4.000 de lei, adică departe de ceea ce societatea ar putea să perceapă ca fiind un exces. Este vorba despre oameni care au pensii mici, (…) nu o să avansez procente, pentru că aici ține și de colaborarea cu ministrul de Finanțe și cu premierul și de respectarea angajamentelor pe care le avem. Dar, încă o dată, vreau să spun că prioritar pentru Ministerul Muncii este și trebuie să fie faptul că legea trebuie respectată. Și dacă ministrul Muncii trebuie să-și facă treaba într-o parte, anume respectarea legii și implementarea proiectelor în domeniu, și Ministerul de Finanțe trebuie să-și facă treaba și să fie o colectare cât de bună se poate la buget, o adunare a resurselor publice conform legii, astfel încât indexarea să se poată face la cele mai bune cifre posibile”, a arătat ministrul propus.

În plus, viitorul șef de la Muncă a dat asigurări că nicio pensie din sistemul pensiilor ocupaționale nu va fi indexată în vreun mod diferit decât prevede legea, cu referire la magistrați.

”Nicio pensie din sistemul pensiilor ocupaționale nu va fi indexată în vreun mod diferit decât prevede legea. În cazul acestor categorii de pensii, există discuția despre partea contributivă și partea necontributivă. Nu avem în vedere niciun plan de creștere a părții necontributive. Calculele vor începe după rectificarea bugetară și după ce Institutul Național de Statistică și Comisia de Prognoză vor face calculele referitoare la indicatorii de respectat în stabilirea procentului de creștere. Nu voi avansa un procent pentru că mi se pare onest să avem obiectivul de a respecta legea. În același timp, mi se pare obligatoriu și onest să avem obiectivul de a ne respecta angajamentele și asta o vom face cu certitudine”, a transmis Florin Manole.

El a adăugat că indexarea pensiei nu ar trebui să mai vină și cu sprijinul one-off.

”Ajutoarele one-off au fost un mod de a compensa pierderea puterii de cumpărare de către pensionari, pentru că nu a fost indexată pensia. Indexarea pensiei nu ar trebui să mai vină și cu sprijinul one-off. Trebuie să avem însă sprijin țintit pentru anumite categorii sociale care au nevoie – și mă refer aici la cei sub anumite praguri de venit”, a mai spus ministrul propus.

Manole a reiterat că legea trebuie respectată, iar Ministerul Muncii nu poate merge cu variante intermediare.

”Cred că obligația Ministerului Muncii, indiferent de cine este condus, este să plece spre Ministerul de Finanțe cu tema respectării legislației în vigoare, pentru că, subliniez, după doi ani în care punctul de pensie nu a crescut, puterea de cumpărare a pensionarilor a fost grav afectată, iar pansamentele, să le zic așa, care au fost reprezentate de către pachetul de solidaritate nu au fost în cuantumuri și nici din punct de vedere principial echivalabile cu indexarea. Așadar, trebuie să facem totul ca să respectăm legea. Există niște roluri ale Ministerului Muncii în legătură cu acest subiect. Există niște roluri ale Ministerului Finanțelor în legătură cu acest subiect și există o decizie pe care premierul trebuie să o asume în legătură cu acest subiect. Dar, încă o dată, Ministerul Muncii nu poate să meargă cu variante intermediare, ci trebuie să meargă cu varianta de respectare a legii”, a atenționat acesta.

Ministrul propus pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, a primit aviz pozitiv, luni, din partea comisiilor de specialitate din Parlament.

S-au înregistrat 52 de voturi ”pentru”, 26 ”împotrivă” și trei abțineri.