Marcel Ciolacu: INS confirmă astăzi că inflaţia continuă să scadă. Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi plafonat preţurile la energie şi gaze şi nu am fi limitat adaosul comercial la 21 de categorii de alimente de bază

Premierul Marcel Ciolacu scrie miercuri pe Facebook că inflaţia a ajuns de la 16,8%, la 6,7% în ultimul an. INS confirmă astăzi că inflaţia continuă să scadă, afirmă şeful Executivului, el adăugând că acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi plafonat preţurile la energie şi gaze şi nu ar fi limitat adaosul comercial la 21 de categorii de alimente de bază.

”De la 16,8%, la 6,7% ! Aceasta este evoluţia inflaţiei în ultimul an! Când am preluat mandatul de premier am promis că voi lucra împreună cu BNR astfel încât să ducem inflaţia la o singură cifră până la sfârşitul anului”, spune Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

Premierul arată că ”INS confirmă astăzi că inflaţia continuă să scadă”.

”Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi plafonat preţurile la energie şi gaze şi nu am fi limitat adaosul comercial la 21 de categorii de alimente de bază. Şi în bugetul pentru 2024 vom continua măsurile pentru refacerea puterii de cumpărare a populaţiei, în special pentru cei cu venituri mici şi medii”, mai spune Ciolacu.