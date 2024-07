Marcel Ciolacu: “Nu AMEPIP e marea problemă.” Ce spune premierul despre Mihai Precup: “E un om foarte bine pregătit”

După scandalul în care a fost implicată Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, scandal care s-a finalizat cu demisia întregii conduceri, premierul Marcel Ciolacu a spus clar că nu AMEPIP e marea problemă legată de cererea de plată numărul 3 din PNRR.

„Sunt niște reguli la Comisie. România are bani suficienți în acest moment intrați în România ca să facem plățile pentru investițiile pe care le avem în PNRR. Am avut 74 de jaloane, suntem în discuție cu 3 jaloane: e 206 cu microîntreprinderile, sunt aceste… cum s-au făcut selecțiile – şi nu AMEPIP e marea problemă, sunt discuții cu anumite companii din zona de energie. Dânșii întreabă, noi răspundem, spunem de ce s-au întâmplat aceste lucruri. Pe urmă, dânșii își iau o perioadă în care ne dau răspunsul final; normal că avem după răspunsul final o discuție şi pe urmă avem șase luni de zile de remediat ce nu am închis”, a spus premierul Ciolacu.

Mai mult, premierul s-a referit și la Mihai Precup, fostul președinte al AMEPIP, despre care surse din presă au dezvăluit că este, de fapt, victimă a lipsei de asumare a guvernanților români în fața birocraților de la Comisia Europeană.

“Eu chiar știu că e un om foarte bine pregătit, nu a încălcat nicio lege. Şi-a dat demisia dintr-o funcție şi a revenit pe postul pe care l-a avut înainte”, a declarat Marcel Ciolacu, după ce Mihai Precup a fost numit în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei primului ministru.

Conducerea AMEPIP a demisionat

Conducerea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și-a prezentat demisia, urmând să fie organizată selecția pentru o nouă echipă managerială a instituției.

Președintele AMEPIP Mihai Precup, vicepreședinții Ciprian Hodja și Victor Moraru și-au înaintat astăzi demisiile la Secretariatul General al Guvernului, iar ulterior au fost publicate în Monitorul Oficial deciziile de eliberare din funcție.

Conform unui comunicat de presă al Guvernului, cei trei membri ai conducerii AMEPIP au luat această decizie pentru a menține relația de credibilitate între Guvernul României și instituțiile europene.

Un nou proces de selecție va fi organizat pentru alegerea și numirea unei noi conduceri, se mai arată în comunicatul de presă publicat de Guvern. Coordonatele și mecanismul acestui proces de selecție sunt stabilite împreună cu reprezentanții Comisiei Europene și aprobate de Guvern prin Hotărârea nr. 617 din 2023 privind organizarea și funcționarea Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice.

Acest act normativ a fost validat de Comisia Europeană, înainte de adoptare, în contextul consultărilor permanente pe care Guvernul României le are cu partenerii europeni în aplicarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Mihai Precup: “ Am redus cu 20% numărul provizoratelor”

La rândul său, Mihai Precup și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, deși nu există o bază legală pentru revocarea sa din funcție.

“Mi-am depus demisia din funcția de președinte al AMEPIP. Este un act unilateral pe care mi-l asum cu toată responsabilitatea. Las în urmă o echipă și o agenție care a devenit operațională în numai 4 luni de la conturarea cadrului legislativ de reglementare, cu un tablou de bord funcțional și cu o fereastră larg deschisă către transparentizarea actelor de conducere pentru companiile de stat. Sunt doar câteva dintre reușitele de care sunt mândru și pentru care țin să le mulțumesc tuturor celor care au investit timp și efort în acest an în echipa AMEPIP,” se arată în anunțul postat de Mihai Precup, care a făcut și un bilanț al realizărilor sale în calitate de președinte al agenției.

Astfel, de departe cel mai important obiectiv adus la îndeplinire a fost însăși operaționalizarea AMEPIP la data de 6 martie a acestui an, operaționalizare ce a însemnat punerea pe picioare într-un timp record, de numai 5 luni, a unei instituții care să înceapă să pună ordine în hățișul a sute de companii de stat și să le aducă pe drumul spre normalitate.

Mai mult, conform declarațiilor făcute de Mihai Precup, s-a lucrat intens la reducerea numărului de provizorate din consiliile de administrație, astfel că, în doar două luni, numărul numirilor provizorii în consiliile de administrație s-a redus cu 20%, iar numărul procedurilor de selecție finalizate s-a dublat. S-au putut aviza, astfel, indicatori cheie de performanță la nivelul contractelor de mandat ale administratorilor, mai spune Precup.

“Am redus cu 20% numărul provizoratelor, iar numărul procedurilor de selecție finalizate s-a dublat. Am putut aviza, astfel, indicatori cheie de performanță la nivelul contractelor de mandat ale administratorilor,” se mai arată în anunț.