Marcel Ciolacu: „Puterea trebuie împărţită. Mi-aş dori să continui cu actualii parteneri de guvernare”

Preşedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat că puterea trebuie împărţită şi a precizat că şi-ar dori ca după alegerile parlamentare să continuie alianţa cu actualii parteneri de guvernare. El a adăugat că nu le poţi spune românilor că sunt proşti, după ce au votat în 9 iunie cu 50% o listă comună PSD-PNL deoarece tu îşi doreşti unirea dreptei. ”Contracandidatul meu cred că face prea multe calcule cu consilierii şi ascultă prea multe păreri în loc să spună ceea ce gândeşte şi ceea ce simte şi ceea-i bine pentru România”, a comentat liderul PSD. De asemenea, Ciolacu a afirmat că PSD nu va face o alianţă cu AUR, pe care îl consideră un partid populist, cu tendinţe extremiste.

Marcel Ciolacu a fost întrebat, joi, la Hotnews, de ce culoare politică va fi premierul pe care l-ar desemna în cazul în care va câştiga alegerile, având în vedere că preşedintele Partidului Naţional Liberal, Nicolae Ciucă, a afirmat că îşi doreşte o guvernare de dreapta.

”Partidul Social-Democrat va fi pe primul loc, nu va câştiga alegerile. Ca să câştigi alegerile trebuie să ai 50+, dar se va situa primul partid din România, ca şi scor electoral. Foarte greu să cred că va exista o majoritate fără Partidul Social-Democrat. Ar trebui în toate partidele aşa zise de dreapta, şi cu AUR şi cu tot, ca să poţi să izolezi Partidul Social-Democrat, care mi s-ar părea şi o greşeală de fond, nu de formă”, a afirmat Marcel Ciolacu.

El susţine că puterea trebuie împărţită.

”Puterea trebuie împărţită. Am văzut când un singur om a numit tot şi servicii, a vrut guvernul său. Am văzut ce a ieşit. România are nevoie de patru ani de construcţie. Înţelegem lucrul ăsta, bine, nu-l înţelegem, iarăşi bine. Nu vă ascund că mi-aş dori să continui cu actualii parteneri de guvernare. Contracandidatul meu cred că face prea multe calcule cu consilierii şi ascultă prea multe păreri în loc să spună ceea ce gândeşte şi ceea ce simte şi ceea-i bine pentru România”, a precizat liderul PSD.

El susţine că românii au dat un semnal puternic la alegerile din 9 iunie atunci când au votat 50% o listă comună PSD – PNL.

”Oamenii aşteaptă politici publice, oamenii aşteaptă politicieni sinceri şi oamenii aşteaptă o perspectivă. După ce românul ţi-a dat 50% pe o listă comună, PSD-PNL, tu vii şi le spui românilor că sunt proşti? Voi sunteţi proşti că noi suntem deştepţi. Fiindcă noi trebuie să unim dreapta. Tocmai românii ne-au dat cel mai important semnal, că avem 50% pe o listă PSD-PNL. Eu nu pot acum să vorbesc împotriva românilor”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Preşedintele social-democraţilor a fost întrebat dacă ar fi dispus să numească un premier de la AUR dacă va câştiga alegerile prezidenţiale.

“Partidul Social-Democrat nu va face nicio alianţă cu AUR. De nicio formă. Nu e un partid politic. E un partid populist, cu tendinţe clare extremiste, se vede, cu un comportament de dealer de case şi agent imobiliar. Părerea mea că lucrurile sunt foarte serioase când vorbeşti de o guvernare”, a mai afirmat liderul PSD.