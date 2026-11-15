Marinescu (BNR): Corectarea dezechilibrelor macroeconomice trebuie însoțită și de măsuri care să asigure reluarea creșterii economice

România traversează o perioadă de ajustare economică dificilă, consolidarea finanțelor publice trebuie continuată credibil, însă corectarea dezechilibrelor macroeconomice trebuie însoțită și de măsuri care să asigure reluarea sustenabilă a creșterii economice, a transmis, joi, viceguvernatorul Băncii Centrale, Cosmin Marinescu, la deschiderea celei de-a V-a ediții a Galei Excelența în Business 2026.

În discursul său susținut la debutul evenimentului organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA), Marinescu a subliniat că România trebuie să arate că poate continua, în mod credibil, consolidarea finanțelor publice, oferind încredere piețelor financiare și obținând costuri de finanțare mai mici, atât pentru stat, cât și pentru sectorul privat.

”Doresc să felicit Patronatul European al Femeilor de Afaceri pentru consecvența în promovarea performanței și a antreprenoriatului feminin din România. Avem mare nevoie de modele de succes profesional, mai ales în aceste vremuri complicate. În prezent, România traversează o perioadă de ajustare economică dificilă. Consolidarea finanțelor publice trebuie continuată credibil, însă corectarea dezechilibrelor macroeconomice trebuie însoțită și de măsuri care să asigure reluarea sustenabilă a creșterii economice”, a afirmat el.

În opinia sa, tabloul macroeconomic al acestui an reflectă slăbirea consumului, pe fondul ajustărilor fiscal-bugetare și în contextul unei inflații mai persistente decât anticipam. De exemplu, comerțul cu amănuntul s-a redus cu 5% pe primele nouă luni ale anului, în timp ce formarea brută de capital fix a crescut cu peste 12% pe primul semestru.

”Traversăm, în prezent, o contracție evidentă a activității economice, care ne plasează în scenariul nedorit de stagflație persistentă. De câțiva ani ni se confirmă limitele unui model economic însoțit de ample deficite publice și dezechilibre externe. Avem nevoie de un nou model de creștere economică, bazat pe aportul factorilor calitativi: investiții eficiente, productivitate sporită și competitivitate durabilă. Pentru anul viitor anticipăm redresarea economiei, susținută și de reluarea consumului. Sunt esențiale absorbția fondurilor europene și valorificarea unor noi instrumente de investiții și de modernizare în plan administrativ. Nu doar pentru susținerea creșterii economice, ci pentru întărirea securității economice, energetice și a apărării României. În noul context global, investițiile în reziliență și securitate nu mai sunt doar o opțiune, ci o necesitate strategică națională și europeană”, a transmis Marinescu prin mesajul postat pe blogul personal.

Inflația rămâne o provocare importantă, într-un context internațional dificil, a subliniat acesta, iar riscurile pe termen scurt decurg, în mare parte, din evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.

În acest context marcat de șocuri succesive în plan energetic, politica monetară va rămâne prudentă, atent calibrată la perspectivele inflației și ale activității economice, a dat asigurări oficialul BNR.

”Estimăm că rata inflației va mai crește ușor până la finalul anului, pentru ca apoi să revină pe o traiectorie descendentă pe parcursul anului 2027. Obiectivul nostru, al Băncii Naționale a României, rămâne readucerea inflației în intervalul țintei, însă nu prin reacții conjuncturale, pe contrasens cu economia, ci în mod echilibrat, prudent și durabil. În aceste zile se elaborează bugetul pentru 2027. Am depășit criza politică și avem un guvern legitim, care dispune de toate pârghiile necesare pentru o guvernare eficientă. România trebuie să arate că poate continua, în mod credibil, consolidarea finanțelor publice, oferind încredere piețelor financiare și obținând costuri de finanțare mai mici, atât pentru stat, cât și pentru sectorul privat”, a precizat economistul.

În opinia viceguvernatorului BNR, la fel de important este ca România să își redefinească prioritățile de politică economică, pentru a valorifica avantajele competitive de care dispune, un exemplu elocvent fiind cel al costurilor cu energia suportate de firme. Deși România are o dependență redusă de importuri energetice și beneficiază de un mix energetic diversificat, la noi s-au înregistrat, pe primul semestru al anului, printre cele mai mari creșteri de prețuri la energia electrică dintre țările Uniunii, a atras el atenția.

Un alt exemplu vizează nevoia de îmbunătățire a calității instituționale a mediului de afaceri, prin măsuri de reducere a birocrației și a poverii administrative și prin creșterea predictibilității în reglementare.

”Doar astfel putem însufleți capitalul privat și inițiativa antreprenorială, care sunt condiții esențiale pentru revigorarea activității economice”, consideră Marinescu.

De asemenea, în actualul context economic și financiar, reziliența economiei devine și mai importantă.

”Mediul de afaceri are un rol cheie, prin promovarea unor modele solide de guvernanță corporativă. Companiile conduse profesionist și capitalizate adecvat pot gestiona mai bine perioadele mai puțin favorabile, precum cea din prezent. România are nevoie de un nou model de dezvoltare economică, în care sectorul privat și mediul antreprenorial au un rol esențial, prin investiții, inovare și competitivitate. Trebuie să valorificăm, ca țară, întreg potențialul productiv și creativ de care dispunem”, a arătat reprezentantul BNR.

În acest context, el a salutat proiectul Patronatului European al Femeilor de Afaceri (PEFA), intitulat ”Educație. Leadership. Vocație” și derulat în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale.

”Consider că avem responsabilitatea de a ne implica mai mult în educația tinerilor noștri iar Banca Națională a României manifestă întreaga deschidere de a contribui activ la acest proiect vocațional. promovarea exemplelor de succes, a modelelor de leadership și a legăturilor dintre educație, antreprenoriat și apărarea națională sunt esențiale pentru mentalitatea necesară societății viitorului. Apreciem preocupările de a dezvolta și latura educației financiare. Pentru Banca Națională a României, acest obiectiv are o importanță hotărâtoare. Investiția în educația economică și financiară contribuie la formarea unor generații mai responsabile, mai bine pregătite să ia decizii informate și să gestioneze provocările economice, tot mai complicate. Deciziile financiare responsabile ale fiecărui cetățean și politicile publice sustenabile consolidează, în timp, prosperitatea României. (…) România are potențialul de a face saltul de la stadiul de beneficiar la cel de furnizor de securitate, prin industria de apărare, cu efecte de antrenare în economie, în general. În definitiv, economia generează prosperitate când beneficiază de un mediu stabil de pace și securitate”, a mai spus Cosmin Marinescu.