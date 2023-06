Măsurile privind salarizarea personalului din Învăţământ, în dezbatere pe site-ul Ministerului Muncii

Ordonanţa de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul naţional de învăţământ de stat a fost publicată duminică după-amiaza pe site-ul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, în transparenţă decizională.

Conform Notei de fundamentare a proiectului, începând cu data de 1 iunie 2023 se majorează salariile de bază ale personalului didactic şi personalului didactic auxiliar din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior cu suma 1.300 de lei brut pe fiecare funcţie.

De asemenea, cu aceeaşi sumă se majorează salariile personalului didactic auxiliar din cadrul bibliotecilor universitare, precum şi pentru celelalte categorii de funcţii cuprinse în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au calitatea de personal didactic auxiliar, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care desfăşoară activitatea în sistemul naţional de învăţământ.

În ceea ce priveşte salariile personalului nedidactic din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior, acestea cresc cu suma 400 de lei brut pe fiecare funcţie.

„Această sumă se acordă şi pentru personalul nedidactic încadrat la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, având în vedere faptul că pentru unele categorii de funcţii, grila aflată în plată este sub nivelul salariului de bază minim aflat în plată, fiind necesar ca de această sumă, de 400 de lei să beneficieze şi aceasta categorie de personal”, se precizează în Nota de Fundamentare.

Majorările salariale vor fi suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei. Impactul asupra bugetului de stat, în anul curent, va fi de – 2.705.505 lei.

„Impactul financiar calculat în prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă include şi sumele cuprinse în Ordonanţa de Urgenţă nr. 53/2023. De majorările salariale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiază personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior. În contextul în care România are obligaţia să respecte jaloanele impuse prin PNRR şi având în vedere situaţia excepţională care impus adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în urma negocierilor desfăşurate între reprezentanţii Guvernului şi liderii federaţiilor sindicale care au declanşat greva generală la nivelul sistemului naţional de învăţământ, pentru a putea asigura deblocarea sistemului de învăţământ şi respectarea dreptului la educaţie pentru 3 milioane de elevi, în urma negocierilor Guvern-Federaţii sindicale, s-a convenit asupra faptului noua lege a salarizării va avea la bază principiul potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant/asistentului universitar va fi stabilit la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat cunoscut şi care reprezintă 23% din maximul grilei de salarizare din sistemul public, iar creşterea salarială pe noua grilă se va face etapizat, prima tranşă de la 1.01.2024 fiind de 50% din creşterea salarială prevăzută de noua lege a salarizării”, precizează sursa citată.

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, Marius Nistor, anunţase duminică dimineaţa, după consultările cu reprezentanţii Guvernului, că greva în Educaţie continuă, sindicaliştii urmând să primească proiectul actului normativ cu propunerile Guvernului şi în funcţie de conţinutul acestuia vor da un răspuns până luni, la ora 10:00.

„Proiectul actului normativ, de la premier am înţeles că va fi pus astăzi în dezbatere publică. Colegii îl vor putea vedea, vor cunoaşte conţinutul şi ne vom pronunţa mâine, la ora 10:00. Am cerut acolo ceea ce ştiţi şi dumneavoastră foarte clar. Au fost nişte cerinţe minimale. Una dintre ele încă nu a fost îndeplinită. Am cerut să se achite în totalitate tot ceea ce înseamnă creşterile salariale pe viitoarea grilă de salarizare în cursul anului 2024. Aici răspunsul Guvernului a fost că se acordă prima tranşa în 2024, la 1 ianuarie, cealaltă urmând să fie acordată în 2025. Aşa că, este logic să primească colegii noştri proiectul actului normativ şi, în funcţie de conţinutul acestuia, ne vor da un răspuns până mâine, răspuns pe care îl vom comunica. Până atunci greva continuă”, spunea Nistor.

Greva generală din educaţie a fost declanşată în data de 22 mai 2023.