Microsoft depăşeşte estimările privind veniturile din cloud, susţinute de cererea pentru inteligenţă artificială

Microsoft a raportat miercuri venituri peste aşteptările analiştilor pentru divizia sa de cloud Azure, semnalând că investiţiile masive în inteligenţă artificială încep să genereze rezultate, într-un moment în care investitorii sunt tot mai preocupaţi de costurile şi îndatorarea marilor companii tehnologice, transmite Reuters.

Veniturile Azure au crescut cu 48%, ajungând la 33,17 miliarde de dolari în primul trimestru fiscal, încheiat în septembrie, peste estimarea de 32,84 miliarde de dolari a analiştilor consultaţi de Visible Alpha. În trimestrul precedent, veniturile diviziei s-au situat la 29,4 miliarde de dolari.

Acţiunile Microsoft au avansat cu aproximativ 4% în tranzacţiile de după închiderea bursei. De la începutul anului, titlurile companiei acumulaseră o creştere de aproximativ 9% până la închiderea şedinţei de miercuri.

Cheltuielile de capital ale Microsoft au ajuns la 45,2 miliarde de dolari în trimestrul analizat, comparativ cu 34,9 miliarde de dolari în perioada similară a anului trecut, dar sub estimarea proprie de 50 de miliarde de dolari. Fluxul de numerar liber a fost de 18,6 miliarde de dolari, depăşind semnificativ prognoza analiştilor, de 8,54 miliarde de dolari.

Rezultatele vin într-un context în care marile companii tehnologice sunt aşteptate să investească împreună peste 700 de miliarde de dolari în acest an în centre de date, echipamente şi infrastructură energetică necesare dezvoltării inteligenţei artificiale.

Amploarea investiţiilor a provocat însă îngrijorări pe Wall Street, în special din cauza creşterii datoriilor şi a presiunilor asupra fluxurilor de numerar. Recent, investitorii au penalizat acţiunile Meta după ce compania şi-a majorat estimările privind cheltuielile de capital şi a anunţat intenţia de a emite noi acţiuni pentru finanţarea investiţiilor.

Microsoft anticipase cheltuieli de capital de 190 de miliarde de dolari pentru 2026, însă analiştii consideră că poziţia sa financiară solidă îi oferă un avantaj faţă de concurenţi. Potrivit Truist, costurile asigurării împotriva riscului de neplată a datoriilor Microsoft rămân cele mai reduse dintre cele ale marilor grupuri tehnologice.

Compania este, de asemenea, singurul mare furnizor de infrastructură cloud pentru care analiştii anticipează menţinerea unui flux de numerar pozitiv anul viitor, în timp ce rivali precum Alphabet, Amazon şi Oracle ar urma să înregistreze fluxuri negative de numerar, pe fondul investiţiilor accelerate în inteligenţă artificială.