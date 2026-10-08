Ministerul Mediului: România a prezentat la OCDE modul în care a gestionat, prin PNRR, investiţii de mediu de circa 2 miliarde de euro

Secretarul general al Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), Alexandru Avram, a prezentat, la a şasea reuniune a Grupului de lucru al OCDE pentru Finanţare şi Investiţii în Sprijinul Obiectivelor de Mediu (WPFIEG), desfăşurată luni şi marţi la Paris, experienţa României în gestionarea, prin PNRR, a aproximativ 2 miliarde de euro pentru investiţii de mediu şi a susţinut că următoarea provocare este atragerea capitalului privat la scară largă, prin date mai bune şi instrumente de partajare a riscurilor, a transmis ministerul.

Reuniunea WPFIEG a avut pe agendă finanţarea tranziţiei verzi, adaptarea la schimbările climatice şi mobilizarea investiţiilor pentru energie curată şi transformarea industriei, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului.

Alexandru Avram, care este şi coordonator naţional al procesului de aderare a României la OCDE pentru pachetul de mediu, a susţinut că finanţarea trebuie evaluată prin contribuţia concretă la tranziţia şi rezilienţa economiei.

Potrivit sursei citate, cele aproximativ 2 miliarde de euro gestionate de minister prin PNRR au vizat infrastructura de apă şi canalizare, protecţia împotriva inundaţiilor, siguranţa barajelor, împăduririle şi gestionarea deşeurilor, investiţii completate de programele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM).

„Experienţa României în elaborarea politicilor publice şi implementarea investiţiilor verzi demonstrează că finanţarea publică şi europeană poate crea un portofoliu substanţial de investiţii climatice. Următoarea provocare este să folosim date mai bune, indicatori mai relevanţi şi instrumente adecvate de partajare a riscurilor pentru a atrage capital privat la scară largă”, a declarat Alexandru Avram, citat de MMAP.

Oficialul a evidenţiat şi potenţialul parteneriatelor public-private în economia circulară, prin investiţii în fabrici de reciclare şi în Sistemul de Garanţie-Returnare (SGR), şi a propus dezvoltarea unor studii de caz ale OCDE care să ofere modele de investiţii replicabile.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Avram a subliniat că investiţiile începute prin PNRR şi prin programele AFM trebuie continuate. „Protecţia mediului are nevoie de consecvenţă, finanţare şi viziune pe termen lung”, a scris el, menţionând, între rezultatele PNRR, extinderea reţelelor de apă şi canalizare, reabilitarea barajelor, împăduririle şi noile pepiniere, precum şi infrastructura de colectare separată şi reciclare. Programele AFM susţin mobilitatea verde, energia regenerabilă, eficienţa energetică şi modernizarea infrastructurii publice, a mai arătat acesta.

„Aderarea României la OCDE reprezintă un pas important în modernizarea ţării noastre. Avem oportunitatea de a învăţa din experienţa economiilor dezvoltate, dar şi de a prezenta propriile bune practici”, a mai transmis Alexandru Avram.

România a fost invitată în ianuarie 2022 să înceapă discuţiile de aderare la OCDE, proces care presupune evaluări tehnice în comitetele organizaţiei, inclusiv pe componenta de mediu.