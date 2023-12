Ministerul Muncii: Venitul Minim de Incluziune va fi implementat de la 1 ianuarie 2024

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională de Plăţi şi Inspecţie Socială, împreună cu Banca Mondială şi cu sprijinul autorităţilor locale din întreaga ţară vor implementa, de la 1 ianuarie 2024, Venitul Minim de Incluziune (VMI), potrivit unei postări pe Facebook a Ministerului.

Conform sursei citate, beneficiari vor fi doar cei care au cu adevărat nevoie. Este un program focalizat pe cei vulnerabili care înlocuieşte Venitul Minim Garantat şi Alocaţia pentru Susţinerea Familiei.

Ministerul precizează că în acest fel se reduce birocraţia, dar cresc şi beneficiile pentru persoanele vulnerabile vizate. „Copiii din familiile beneficiare de Venit Minim de Incluziune trebuie înscrişi la şcoală şi vor beneficia automat şi de bursa socială. Beneficiari vor fi doar cei care au cu adevărat nevoie pentru că, odată cu beneficiile, cresc şi responsabilităţile. Cei apţi de muncă primesc sprijin din partea statului, dar sunt şi încurajaţi să îşi găsească un serviciu”, subliniază sursa citată.

Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale Simona Bucura-Oprescu, împreună cu delegaţia Bănci Mondiale, a Agenţiei Naţionale pentru Plăţi Inspecţie Socială Ialomiţa şi a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a efectuat o vizită în teren în comunităţile vulnerabile din judeţul Ialomiţa.

„Am întâlnit, în judeţul Ialomiţa, oameni cu poveşti de viaţă impresionante. Sunt viitori beneficiari ai Venitului Minim de Incluziune care va fi implementat de la 1 ianuarie 2024. La Scânteia am cunoscut-o pe Ştefania. Are 6 ani, iar mama ei este bolnavă şi mai lucrează cu ziua prin sat. Pentru familia copilei până şi o banală periuţă de dinţi este o cheltuială enormă. Chiar şi aşa, fetiţa are un zâmbet molipsitor şi este de un bun simţ care arată că, în ciuda deprivării materiale severe, nu a lipsit educaţia din familie”, a declarat ministrul Simona Bucura-Oprescu

Ministerul precizează că Ştefania va merge, în curând, la clasa pregătitoare.

„La nici 10 kilometri distanţă, în comuna Valea Ciorii, Nicolae îşi creşte singur cele 4 fetiţe, după ce mama acestora a decis, în 2019 să plece definitiv de lângă copile. Bărbatul le este şi mamă şi tată, iar curăţenia şi buna creştere pe care le-am găsit în casa modestă a acestora sunt o adevărată lecţie pentru mulţi dintre noi”, a mai arătat ministrul Bucura-Oprescu.

Pentru a se integra în program, familiile cu copii beneficiare de Venit Minim de Incluziune trebuie să îi aibă pe cei mici înscrişi la şcoală. Ca o măsură suplimentară de sprijin, elevii din aceste familii vor beneficia automat şi de bursă socială.

Venitul Minim de Incluziune se acordă şi pentru vârstnicii instituţionalizaţi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate. Astfel aceştia vor deveni automat şi asiguraţi în sistemul asigurărilor de sănătate. Cei care sunt apţi de lucru vor intra automat în programele ANOFM pentru integrare pe piaţa muncii.