Ministrul Agriculturii anunță măsuri pentru fluidizarea exporturilor de cereale românești

Ordinul ministrului Transporturilor privind regimul de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile care deservesc Portul Constanța ar putea fi modificat pentru fluidizarea exporturilor de cereale românești, a anunțat, luni, ministrul Agriculturii, Tanczos Barna.

‘În această dimineață, împreună cu ministrul transporturilor, Radu Miruță, și alături de reprezentanții companiilor feroviare și ai administrației Portului Constanța, am avut o întâlnire cu asociațiile reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal, pentru a găsi soluții la dificultățile logistice legate de exportul cerealelor românești. Așa cum am declarat zilele trecute, inclusiv în presa internațională, prioritatea noastră este să le asigurăm fermierilor români capacitatea de transport și logistica necesare pentru ca mărfurile lor să ajungă cât mai eficient la export’, a scris acesta, pe Facebook.

Potrivit sursei citate, discuțiile s-au concentrat pe eliminarea blocajelor administrative și a punctelor de congestie din fluxurile logistice, pentru a îmbunătăți organizarea transporturilor și a facilita exportul mărfurilor agroalimentare românești prin Portul Constanța.

‘În urma discuțiilor, am făcut un pas important pentru o mai bună coordonare între administrația portului, operatorii portuari, transportatorii de mărfuri feroviari și rutieri și producători. Pentru eficientizarea fluxurilor logistice, am convenit modificarea Ordinului ministrului transporturilor privind aprobarea Regimului de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanța, în sensul reducerii perioadei de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, corelată cu o mai bună coordonare a operatorilor care transportă marfa către port, precum și cu un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile. Modificările de reglementare necesare vor fi implementate cu celeritate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în perioada imediat următoare’, a transmis ministrul Transporturilor.

El a a mai scris că discuțiile vor continua și în perioada următoare, pentru a găsi cele mai bune soluții pentru producătorii agricoli români.