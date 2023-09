Ministrul Agriculturii: România va încerca dublarea tranzitului de cereale din Ucraina, pe braţul Sulina

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat, vineri, la Timişoara, după o întâlnire cu fermierii şi cu primarii PSD din judeţ, că se va încerca dublarea tranzitului de cereale din Ucraina, prin braţul Sulina, şi a anunţat că cerealele din import vor fi verificate. Dacă nu vor fi conforme, amenzile vor ajunge la 400.000 de euro.

”Cred că colegii din celelalte patru state s-au grăbit să dea acele acte unilaterale pentru că atunci când Comisia a comunicat că trebuie Ucraina să aducă un plan în 72 de ore, apoi în 30 de zile să se facă o licenţiere, practic în niciun stat din cele 5 nu putea intra niciun bob de cereale, atât în România, cât şi în celelalte 4 state. Noi am analizat propunerile Comisiei, se discută încă pe acel plan de licenţiere pe care Ucraina l-a adus Comisiei Europene. Mai mult, România are Ordonanţa făcută pentru a licenţia şi pe teritoriul României persoanele care vor să aducă cereale din Ucraina. Singurele persoane care sunt licenţiate, sunt fermierii români, nu vorbim aici de intermediari. E o procedură prin care vor fi stabilite nişte criterii şi luăm exemplu în zootehnie, un fermier care are nevoie de cereale pentru o perioadă de 6 luni în alimentaţia animalelor, bineînţeles este în procedură, ANAF va verifica stocurile fermierilor şi mai mult de atât, în funcţie de cantităţile pe care le are în stoc vor depune o cerere la Ministerul Agriculturii şi diferenţa necesară de grâne de care are nevoie fermierul, va fi licenţiată de către Ministerul Agriculturii”, a declarat Florin Barbu.

Ministrul a explicat că atât partea română, cât şi cea din Ucraina, sunt obligate să prezinte probe din cereale, la ANSVSA.

”Înainte de a da această licenţă, au obligaţia, atât societatea care importă din România licenţiată, cât şi societatea licenţiată din Ucraina, să aducă o probă prealabilă. Această probă va fi verificată şi se va da un certificat de către ANSVSA, urmând, după ce iese acel buletin şi vedem că cerealele sunt conforma şi nu sunt probleme din punct de vedere epidemiologic privind aducerea de boli în România, mai ales în sectorul avicol şi în sectorul suin urmează să dăm acel aviz pentru a putea importa din Ucraina. După ce se realizează acest import şi cantităţile necesare de care are nevoie fermierul român vor ajunge în fermă, se va lua o nouă probă şi în cazul în care certificatul de calitate nu este identic cu cel iniţial, acea cantitate de cereale care se află în România, va fi distrusă, plus va fi o amendă de până la 400.000 de euro”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a precizat că România, de la 1 ianuarie, până în prezent, a exportat aproape 8,5 milioane de tone de cereale,

Întrebat cât de sigure sunt culoarele de tranzit pentru cerealele din România, ministrul a dat asigurări cp transporturile de cereale din Ucraina sunt sigilate.

”Toate cerealele care sunt destinate tranzitului şi merg în Portul Constanţa, pe cale rutieră sau feroviară, sunt sigilate şi nu au cum să fie desigilate pe teritoriul României pentru că este un sistem informatic bine gestionat de către vamă. România va încerca dublarea tranzitului, dar tranzitul se va realiza pe braţul Sulina şi nu va mai implica Portul Constanţa. Practic nu vor fi probleme în Portul Constaţa privind exportul de cerealede către fermierii români”, a explicat Barbu.