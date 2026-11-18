Ministrul Apărării, Radu Oprea, a reafirmat marți, la Bruxelles, angajamentul României pentru continuarea sprijinului multidimensional acordat Ucrainei și necesitatea consolidării siguranței aprovizionării.

Radu Oprea a participat marți la reuniunea de la Bruxelles a Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE), în formatul miniștrilor apărării, unde discuțiile au vizat, printre altele, dimensiunea de securitate și apărare a relațiilor UE – China, evoluțiile războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și modalitățile de consolidare a sprijinului european pentru autoritățile de la Kiev.

Conform unui comunicat al MApN, miniștrii apărării au abordat, de asemenea, perspectivele cooperării transatlantice în domeniul securității și apărării, în cadrul unui schimb de opinii la care a participat și subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby.

Radu Oprea a reafirmat angajamentul României pentru continuarea sprijinului multidimensional acordat Ucrainei, menționând totodată necesitatea consolidării siguranței aprovizionării care devine tot mai relevantă pentru sectorul de apărare. De asemenea, a subliniat importanța menținerii unității europene și transatlantice în fața amenințărilor actuale.

Totodată, oficialul român a evidențiat necesitatea consolidării securității în regiunea Mării Negre, inclusiv prin protejarea infrastructurilor critice, asigurarea libertății navigației și dezvoltarea capacităților de supraveghere și răspuns la amenințările maritime.

Tot marți, la Bruxelles, a avut loc reuniunea Comitetului director al Agenției Europene de Apărare (EDA).

Discuțiile s-au concentrat asupra rezultatelor procesului de revizuire coordonată anuală a apărării (Coordinated Annual Review on Defence – CARD), cu accent pe identificarea oportunităților de cooperare între statele membre și pe dezvoltarea capabilităților militare prioritare.

Ministrul Oprea a evidențiat importanța transformării recomandărilor CARD în proiecte multinaționale concrete, care să contribuie la reducerea deficitelor de capabilități, creșterea interoperabilității și consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare europene.

De asemenea, ministrul Apărării a subliniat necesitatea corelării inițiativelor europene cu prioritățile naționale și cu procesele de planificare a apărării din cadrul NATO.