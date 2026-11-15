Ministrul Dezvoltării anunță un program de investiții pentru UAT-urile care se vor comasa voluntar

Guvernul va implementa un program de investiții și va acorda facilități fiscale pentru administrațiile locale care se vor asocia și se vor comasa voluntar, a declarat, sâmbătă, la Botoșani, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica.

Potrivit acestuia, programul se va numi ‘Start Reforma Administrativă’, va avea o valoare de patru miliarde de lei și va fi finanțat de la bugetul de stat.

‘Într-o primă etapă, până la 1 martie 2027, vorbim de comasarea voluntară, cu un program de investiții și cu facilități fiscale pentru oamenii din localitățile care aleg să se comaseze voluntar, cu reducere până la 50% a impozitelor pe terenurile și pe clădirile intravilane și, bineînțeles, un program de investiții, cu drumuri de legătură, cu apă – canalizare, cu gaze, cu centre medicale, școli, ca să poată să acopere cât mai mult această comasare’, a afirmat Stoica.

De această măsură ar urma să beneficieze cu prioritate unitățile administrativ-teritoriale care au sub 1.500 de locuitori.

El susține că, ulterior datei de 1 martie 2027, Guvernul își va asuma răspunderea pe un proiect de lege privind reorganizarea administrativă.