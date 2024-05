Ministrul Economiei: Sunt convins că România poate să fie un centru logistic pentru reconstrucţia Ucrainei

România poate fi un centru logistic pentru reconstrucţia Ucrainei, având în vedere că 70 – 80% din transportul de grâne din statul vecin către întreaga lume se face prin ţara noastră, a declarat, joi, ministrul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, Ştefan-Radu Oprea, la cea de-a 10-a ediţie a evenimentului „CFA CEE Investment Conference”.

„Sunt convins că România poate să fie un centru logistic pentru reconstrucţia Ucrainei. De ce spun asta? Pentru că, dacă ştim cum să folosim acest transport al grânelor din Ucraina către întreaga lume, pentru că 70 – 80% din aceste grâne merg prin România, e clar că reconstrucţia Ucrainei trebuie să înceapă şi de la noi. Noi o începem de aici şi dumneavoastră trebuie să o începeţi din centrul Donbas, când vine momentul”, a susţinut Oprea.

În opinia sa, este o mare ocazie pentru fondurile de investiţii care vor să fie implicate în acest proces important, respectiv reconstrucţia Ucrainei.

„Trebuie să existe centre logistice foarte importante în România, care este o ţară NATO şi o ţară UE. Deci, există foarte multe oportunităţi create de dumneavoastră, dar şi de Guvern, pentru că rolul nostru este să digitalizăm şi să facem lucrurile să se deruleze cât mai facil şi să avem o voce care să se audă la nivel guvernamental atunci când este nevoie, astfel încât să putem vorbi mai mult despre România, despre ţările din Europa de Est, despre noile oportunităţi. Sunt convins că geografia este de partea noastră”, a adăugat ministrul.

Profesionişti din domeniul financiar-bancar, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice din ţările Europei Centrale şi de Est participă joi la cea de-a 10-a ediţie a evenimentului „CFA CEE Investment Conference”, organizată de Asociaţia CFA România.

Tema evenimentului este „Capital Markets in Central and Eastern Europe: A new decade of outperformance”, oferind o platformă pentru dezbateri şi schimb de experienţă cu privire la tendinţele actuale şi viitoare ale pieţelor financiare din regiunea noastră, notează organizatorii.

În cadrul evenimentului se va discuta despre perspectivele de creştere pe termen lung ale economiilor ţărilor din regiune ca fundament al creşterii bunăstării, despre oportunităţile pe care pieţele din ţările noastre le oferă investitorilor şi finanţatorilor – atât locali cât şi internaţionali – precum şi despre provocările globale de natură geopolitică şi economică.